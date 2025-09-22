Polska deportowała pięciu Ukraińców. "Stanowili realne zagrożenie"

"Strażnicy graniczni od piątku do soboty (19-20 września) zatrzymali sześciu obywateli Ukrainy, którzy nie stosując się do przepisów prawa, stanowili realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce" – czytamy w komunikacie SG.

Mężczyźni zostali przymusowo zobowiązani do powrotu na Ukrainę przez funkcjonariuszy z placówek Straży Granicznej ze Zgorzelca, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania – Ławicy oraz Wrocławia- Strachowic.

Ukraińcy deportowani z Polski. Mają zakaz wjazdu do strefy Schengen

"Cudzoziemcy m. in. prowadzili samochody w stanie nietrzeźwości, dopuścili się przestępstw skarbowych, oszustw finansowych i wyłudzeń, kradzieży, niszczenia mienia, nękania oraz znęcania się psychicznego lub fizycznego. Wszyscy otrzymali także wieloletnie zakazy ponownego wjazdu do państw strefy Schengen" – przekazała Straż Graniczna.

twitter

Pięciu Ukraińców pod eskortą funkcjonariuszy Straży Granicznej już doprowadzono do polsko-ukraińskiej granicy, gdzie przekazano tamtejszym służbom, zaś jeden z zatrzymanych do momentu opuszczenia Polski poczeka w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców – podała SG.

Od początku 2025 r. funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali i zobowiązali do natychmiastowego powrotu do krajów pochodzenia 300 cudzoziemców, wśród których znaleźli się przede wszystkim obywatele Ukrainy, ale także Gruzji oraz Mołdawii.

Czytaj też:

Obywatel Ukrainy zaatakował 95-latka. Ukradł mu 60 złotych