Propaganda Kremla cytuje Giertycha. Fogiel z apelem do Gawkowskiego

Krytycy prezydenta Karola Nawrockiego skupili się na ujęciu z kuluarów zgromadzenia ONZ w Nowym Jorku. W pewnym momencie przywódca Polski wziął najprawdopodobniej saszetkę nikotynową, która – wbrew twierdzeniom niektórych – nie jest nielegalna. Saszetki takie to alternatywa dla papierosów. Nawrocki kilkukrotnie publicznie stosował używkę (np. podczas debaty z Rafałem Trzaskowski przed drugą turą wyborów prezydenckich, co wywołało burzliwą dyskusję).

Poseł KO Roman Giertych sugeruje, że prezydent nie używa tytoniu, ale twardych narkotyków. "Każda osoba uzależniona od tytoniu potrafi wytrzymać przez kilka godzin. Pan Karol Nawrocki nie jest zdolny wytrzymać bez używki nawet 1 h i tym samym nie jest zdolny do wypełniania jakiejkolwiek funkcji publicznej. To co on zażywa to nie jest tytoń" – napisał. Polityk zorganizował też sugestywną sondę na portalu X, w której pyta: "Moim zdaniem człowiek uzależniony od kokainy nie jest w stanie pełnić żadnego odpowiedzialnego urzędu. Zgadzacie się ze mną?".

Teorię Giertycha podłapała kremlowska agencja państwowa TASS. Opublikowała ona tekst pt. "Podejrzewano, że Nawrocki zażywał substancje psychoaktywne na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ". W artykuł powołano się właśnie na wpisy tego polityka.

Fogiel z apelem do Gawkowskiego

Poseł PiS Radosław Fogiel opublikował fragment tekstu TASS. Odniósł się do słów wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gakowskiego, który zapowiadał w Sejmie walkę z rosyjską dezinformacją.

"W nawiązaniu do dzisiejszych słów w Sejmie, że 'obronimy się przed rosyjską dezinformacją' i dość niesprawiedliwego zarzutu, jakoby 'politycy prawicy wpisywali się w rosyjską narrację' – Roman Giertych przecież od dawna nie jest politykiem prawicy, jeśli kiedykolwiek nim naprawdę był – liczę, że właściwe instytucje państwa natychmiast zareagują na takie działania, które dają pożywkę rosyjskiej propagandzie. W tej walce powinniśmy stać po jednej stronie!" – zakpił Fogiel.

