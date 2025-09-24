22,5 mln zł za 7 lat w areszcie. Żurek: Państwo nie może uchylać się od odpowiedzialności

Robert Janczewski, uniewinniony w głośnej sprawie zabójstwa studentki Katarzyny Z., znanej jako "sprawa Skóry", domaga się od państwa 22,5 mln zł rekompensaty za siedem lat spędzonych w areszcie.

Teraz uniewinniony, przez siedem lat "szczególnie niebezpieczny"

Janczewski został zatrzymany w 2017 roku i przez cały okres izolacji – jak podkreśla jego obrońca, mec. Łukasz Chojniak – był traktowany jako więzień szczególnie niebezpieczny. – Nie miał prawa do kontaktu z rodziną, nie mógł skutecznie odpierać zarzutów. Zdrowie Roberta zostało przez to postępowanie w sposób nieodwracalny zrujnowane. Uważamy, że państwo musi wynagrodzić krzywdę osobie niewinnej, której życie zostało zniszczone – mówi adwokat.

W październiku 2024 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie uniewinnił Janczewskiego, uchylając wcześniejszy wyrok sądu pierwszej instancji, który skazał go za morderstwo studentki.

Minister sprawiedliwości: Sprawa skomplikowana i wyjątkowo trudna

Do wniosku o odszkodowanie odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Polityk zaznaczył, że była to sprawa "skomplikowana i wyjątkowo trudna", ale podkreślił, że państwo nie może uchylać się od odpowiedzialności. – Jeżeli mamy osobę, która została prawomocnie uniewinniona, ale spędziła w areszcie wiele lat jako osoba niewinna, państwo musi brać na swoje barki ciężar odpowiedzialności za tę sytuację. Nie da się przywrócić straconych lat, jedyne, co można zrobić, to wynagrodzić je finansowo – powiedział Żurek.

Minister dodał, że taki standard obowiązuje w systemach demokratycznych. – Tylko w państwach autorytarnych jest inaczej. Demokratyczne systemy potrafią takie sprawy wyłapać i starają się wynagrodzić ofiarom błędów wymiaru sprawiedliwości. Państwo musi być na to przygotowane – stwierdził.

Sprawa "Skóry" od końca lat 90. budzi ogromne emocje. Szczątki studentki Katarzyny Z. wyłowiono z Wisły, a sposób dokonania zbrodni wstrząsnął opinią publiczną. Janczewski przez lata był wskazywany jako sprawca, jednak ostatecznie został prawomocnie oczyszczony z zarzutów.

Czytaj też:

Żurek nie odpuszcza "neosędziom". Zapowiedział nowe działaniaCzytaj też:

Ziobro: Tak właśnie wygląda mafijne państwo