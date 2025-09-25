Polska i Szwecja ćwiczą obronę Gotlandii. "Klucz do kontroli Bałtyku"
Polska i Szwecja ćwiczą obronę Gotlandii. "Klucz do kontroli Bałtyku"

Żołnierz 6. Brygady Powietrznodesantowej podczas ćwiczeń NATO
Żołnierz 6. Brygady Powietrznodesantowej podczas ćwiczeń NATO Źródło: Wikimedia Commons
Wojska Polski i Szwecji prowadzą zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia na wyspie Gotlandia, która jest kluczem do kontroli Morza Bałtyckiego.

Jak podaje Reuters, celem operacji "Gotland Sentry" jest sprawdzenie gotowości NATO do szybkiego rozmieszczenia sił lądowych, morskich i powietrznych w celu obrony wyspy w przypadku zagrożenia ze strony Rosji.

Oscar Hannus, oficer szwedzkiej marynarki wojennej, porównał Gotlandię do lotniskowca na środku Bałtyku. – Jesteśmy tutaj na z naszymi polskimi sojusznikami, aby odstraszyć potencjalnych wrogów ze Wschodu, gdyby chcieli nas narazić na jakiekolwiek zagrożenie na Gotlandii lub na Morzu Bałtyckim – dodał.

Wioska rybacka na Gotlandii

Gotlandia. Wyspa o strategicznym znaczeniu

Gotlandia, popularna wśród szwedzkich turystów ze względu na piaszczyste plaże, zyskała rosnące znaczenie strategiczne w obliczu wzrostu napięć z Rosją, odkąd prezydent Władimir Putin zarządził pełnoskalową inwazję na Ukrainę w lutym 2022 r.

Gotlandia leży około 300 km (186 mil) od siedziby rosyjskiej Floty Bałtyckiej w obwodzie królewieckim. Wyspa miałaby kluczowe znaczenie, gdyby NATO musiało wysłać wojska i zaopatrzenie w celu wzmocnienia pobliskich państw bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii, najprawdopodobniej ze Szwecji.

Po dziesięcioleciach zaangażowania na rzecz statusu państwa niezależnego Szwecja przystąpiła do NATO w marcu 2024 r., co oznacza, że teraz może liczyć na to, iż członkowie Sojuszu staną w jej obronie – i w obronie Gotlandii.

Polsko-szwedzkie ćwiczenia na Bałtyku

– Gdy umieścisz jednostkę rakietową na Gotlandii, możesz zabezpieczyć prawie cały Bałtyk – podkreślił Krzysztof Jaworski, wiceadmirał Marynarki Wojennej RP, w rozmowie z Reutersem. Dodał, że to ważne dla każdego kraju położonego nad tym akwenem.

W polsko-szwedzkich ćwiczeniach bierze udział m.in. 6 Brygada Powietrznodesantowa oraz moduł bojowy Morskiej Jednostki Rakietowej.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Reuters
