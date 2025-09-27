Bezkarność i Tajemnica
  • Jan PospieszalskiAutor:Jan Pospieszalski

Bezkarność i Tajemnica

Mężczyzna zaatakował księdza
Mężczyzna zaatakował księdza Źródło: Facebook / Poznaj Wągrowiec
#WARTO || Wracam do skandalu opisanego na naszym portalu, czyli do napadu na kapłana podczas Mszy św. w Mieścisku w Wielkopolsce.

Pijany, półnagi mężczyzna wtargnął do kościoła pw. św. Michała Archanioła, wykrzykując wulgaryzmy, połamał krzyż, zdemolował ołtarz, zaatakował celebransa, po czym rzucił mikrofonem w kierunku wiernych. Próbował wygonić parafian z kościoła, na szczęście to oni go unieszkodliwili i przekazali w ręce policji.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

