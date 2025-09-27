Bezkarność i Tajemnica

#WARTO || Wracam do skandalu opisanego na naszym portalu, czyli do napadu na kapłana podczas Mszy św. w Mieścisku w Wielkopolsce.
Pijany, półnagi mężczyzna wtargnął do kościoła pw. św. Michała Archanioła, wykrzykując wulgaryzmy, połamał krzyż, zdemolował ołtarz, zaatakował celebransa, po czym rzucił mikrofonem w kierunku wiernych. Próbował wygonić parafian z kościoła, na szczęście to oni go unieszkodliwili i przekazali w ręce policji.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.