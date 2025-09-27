Bezkarność i Tajemnica

Pijany, półnagi mężczyzna wtargnął do kościoła pw. św. Michała Archanioła, wykrzykując wulgaryzmy, połamał krzyż, zdemolował ołtarz, zaatakował celebransa, po czym rzucił mikrofonem w kierunku wiernych. Próbował wygonić parafian z kościoła, na szczęście to oni go unieszkodliwili i przekazali w ręce policji.