Zebrały się władze Polski 2050. Mają zapaść ważne decyzje

Po posiedzeniu ma się odbyć konferencja prasowa z udziałem Szymona Hołowni oraz minister funduszy i polityki regionalnej, wiceprzewodniczącej partii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Wcześniej lider partii zapowiadał, że w sobotę zapadną "decyzje dotyczące bardzo wielu spraw związanych z przyszłością Polski 2050, również personalne". Z kolei sekretarz generalny partii Robert Sitnik przekazał, że głównym celem Rady będą wybory wewnątrz partii. Zbliża się koniec trzyletniej kadencji wszystkich organów statutowych, w tym kierownictwa ugrupowania. Sitnik powiedział PAP, że wybory te będą odbywać się stopniowo: najpierw na poziomie kół, następnie regionów, a dopiero na końcu obejmą zarząd krajowy i przewodniczącego partii. Cały proces wyborczy może potrwać "nawet do trzech miesięcy".

Wiadomo, że podczas posiedzenia pojawią się kwestie dot. programu i "nowego otwarcia". Według mediów, Polsk 2050 omówi również temat swojej pozycji w koalicji w związku ze zbliżającymi się zmianami. Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia będzie marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r. Później ma zastąpić go na tym stanowisku współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

Szantaż wobec Tuska?

Przez długi czas Hołownia kluczył, nie chcąc złożyć jasnej deklaracji w zakresie dotrzymania umowy. Najprawdopodobniej jednak do zmiany dojdzie. "Wciąż nie jest przesądzone, że w zamian Polska 2050 otrzyma stanowisko wicepremiera. W partii pojawiły się nawet głosy, że być może będzie trzeba uciec się do politycznego szantażu wobec Donalda Tuska. Ale politycy Polski 2050 też sami nie są przekonani, że wicepremierem powinna być minister Katarzyna Pełczyńska Nałęcz" – opisuje Onet.

Argumentem w dyskusji z Tuskiem "miałby być polityczny szantaż". Miałby on polegać na tym, że jeżeli premier Donald Tusk nie będzie skory w drugiej połowie listopada powołać wicepremiera z Polski 2050, ta formacja ta powinna zagrozić opuszczeniem koalicji. Wówczas mielibyśmy rząd mniejszościowy, a to otworzyłoby drogę do przedterminowych wyborów.

