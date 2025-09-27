Była posłanka Polski 2050 grzmi: Wstyd, koledzy!

W piątek Sejm decydował o przyszłości prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wszystko wskazywało na to, że propozycja Karola Nawrockiego wyląduje w koszu. Stało się jednak inaczej i część polityków władzy przeżyła w piątek szok na sali plenarnej. Wszystko dlatego, że przeciwko wnioskowi Lewicy o odrzucenie projektu nieoczekiwanie zagłosowało siedmioro posłów Polski 2050. Sytuacja ta wywołała gwałtowną reakcję premiera Donalda Tuska, który oświadczył, że "nie akceptuje głosowania posłów w tej sprawie" oraz traktuje tę sytuację jako "zły znak". To jednak nie jedyna krytyczna uwaga, jaka pojawia się pod adresem parlamentarzystów Polski 2050.

Izabela Bodnar do byłych kolegów z Polski 2050: Jestem totalnie zniesmaczona

Głos w sprawie postanowiła zabrać była posłanka tego ugrupowania Izabela Bodnar.

"Na koniec dnia muszę jeszcze wyekspresjonować fakt, że kolejny raz cieszę się, że opuściłam szeregi Polski 2050. Jestem totalnie zniesmaczona dzisiejszym głosowaniem moich kolegów nad ustawą prezydencką o CPK. Wstyd koledzy! Tyle ode mnie" – napisała w piątek na platformie X Bodnar.

W kolejnym wpisie posłanka dodała: "Nie wiem dokąd Wy zmierzacie, ale to jest beznadziejny kierunek".

Odeszła z Polski 2050. "Błędna strategia"

Przypomnijmy, że Izabela Bodnar zdecydowała się opuścić szeregi partii Szymona Hołowni w lipcu tego roku. "Decyzja ta, choć niełatwa, dojrzewała we mnie od dłuższego czasu. Polityka prowadzona przez liderów Polski 2050, stoi w dużej rozbieżności z wartościami jakie mi przyświecają, z jakimi szliśmy do wyborów. Opiera się ona, w moim odczuciu, na z natury błędnej strategii" – wyjaśniła wówczas polityk. W jednym z wywiadów zdradziła, że "silny impuls" wywołało u niej spotkanie Szymona Hołowni z politykami Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezesem tej partii Jarosławem Kaczyńskim.

