Co dalej z Hołownią? Szef klubu Polski 2050: Wiem, ale nie powiem
Co dalej z Hołownią? Szef klubu Polski 2050: Wiem, ale nie powiem

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Szymon Hołownia przygotowuje się do oddania fotela marszałka Sejmu, jednak jego dalsze polityczne plany pozostają tajemnicą.

Szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz przyznał na antenie Radia Zet, że zna przyszłość lidera partii, ale nie zdradził szczegółów. – Jestem politykiem, który wie, jaka będzie przyszłość Szymona Hołowni. Czy to rząd? Nie powiem – stwierdził.

"Ma kręgosłup moralny i zasady, których zawsze się trzyma"

Śliz podkreślił, że zmiany personalne w ugrupowaniu są związane z rozpoczęciem cyklu wyborczego i obejmą m.in. struktury regionalne oraz władze partii. Potwierdził też, że odbędą się wybory szefa Polski 2050, ale zapewnił, że pozycja Hołowni nie jest zagrożona. – Nic mi nie wiadomo, by ktoś chciał ją podkopywać – mówił, odnosząc się do spekulacji o Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. Polityk zaznaczył także, że Hołownia dotrzyma umowy koalicyjnej i ustąpi ze stanowiska w Sejmie. – Ma kręgosłup moralny i zasady, których zawsze się trzyma – podkreślił.

Jednocześnie Śliz chwalił dotychczasową pracę marszałka. – Hołownia lubi to, co robi, i wykonuje tę funkcję naprawdę dobrze. Włożył ogrom pracy, by Sejm funkcjonował tak, jak teraz – ocenił. Według niego Hołownia "ma przed sobą bardzo dobre i ciekawe zadania" – choć jakie, pozostaje na razie tajemnicą.

Zmiany personalne w Polsce 2050

Tymczasem w środę padła zapowiedź, że w najbliższą sobotę odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050. Szymon Hołownia zapowiedział, że zapadną tam ważne decyzje związane z przyszłością partii. – Jesteśmy przed bardzo ważnym wydarzeniem, przed Radą Krajową. Już dzisiaj państwa zapraszam na sobotę na konferencję prasową po Radzie Krajowej. Będziemy tam podejmowali decyzje dotyczące bardzo wielu ważnych spraw związanych z przyszłością Polski 2050, również personalnych – zapowiedział Szymon Hołownia.

Przypomnijmy, że zgodnie z umową koalicyjną Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy, Szymon Hołownia będzie sprawował funkcję marszałka Sejmu do 13 listopada 2025 r. Na drugą część kadencji jego miejsce ma zająć obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Opracowała: Alina Piekarz
Źródło: Radio Zet
