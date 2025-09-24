Co dalej z Hołownią? Szef klubu Polski 2050: Wiem, ale nie powiem

Szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz przyznał na antenie Radia Zet, że zna przyszłość lidera partii, ale nie zdradził szczegółów. – Jestem politykiem, który wie, jaka będzie przyszłość Szymona Hołowni. Czy to rząd? Nie powiem – stwierdził.

"Ma kręgosłup moralny i zasady, których zawsze się trzyma"

Śliz podkreślił, że zmiany personalne w ugrupowaniu są związane z rozpoczęciem cyklu wyborczego i obejmą m.in. struktury regionalne oraz władze partii. Potwierdził też, że odbędą się wybory szefa Polski 2050, ale zapewnił, że pozycja Hołowni nie jest zagrożona. – Nic mi nie wiadomo, by ktoś chciał ją podkopywać – mówił, odnosząc się do spekulacji o Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. Polityk zaznaczył także, że Hołownia dotrzyma umowy koalicyjnej i ustąpi ze stanowiska w Sejmie. – Ma kręgosłup moralny i zasady, których zawsze się trzyma – podkreślił.

Jednocześnie Śliz chwalił dotychczasową pracę marszałka. – Hołownia lubi to, co robi, i wykonuje tę funkcję naprawdę dobrze. Włożył ogrom pracy, by Sejm funkcjonował tak, jak teraz – ocenił. Według niego Hołownia "ma przed sobą bardzo dobre i ciekawe zadania" – choć jakie, pozostaje na razie tajemnicą.

Zmiany personalne w Polsce 2050

Tymczasem w środę padła zapowiedź, że w najbliższą sobotę odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050. Szymon Hołownia zapowiedział, że zapadną tam ważne decyzje związane z przyszłością partii. – Jesteśmy przed bardzo ważnym wydarzeniem, przed Radą Krajową. Już dzisiaj państwa zapraszam na sobotę na konferencję prasową po Radzie Krajowej. Będziemy tam podejmowali decyzje dotyczące bardzo wielu ważnych spraw związanych z przyszłością Polski 2050, również personalnych – zapowiedział Szymon Hołownia.

Przypomnijmy, że zgodnie z umową koalicyjną Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy, Szymon Hołownia będzie sprawował funkcję marszałka Sejmu do 13 listopada 2025 r. Na drugą część kadencji jego miejsce ma zająć obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

