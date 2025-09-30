Samolot przymusowo zawrócony do Warszawy. "Pierwszy poziom zagrożenia"

O incydencie, jaki miał miejsce w poniedziałkowy poranek informuje RMF FM.

Samolot lecący do Barcelony zawrócony do Warszawy. Powodem usterka techniczna

Z ustaleń rozgłośni wynika, że chodzi o samolot linii lotniczych WizzAir, który miał lecieć do Barcelony. Maszyna wystartowała z lotnisko imienia Fryderyka Chopina w Warszawie o godzinie 5.35. Był to pierwszy lot po nocnej przerwie.

Chwilę po starcie samolot musiał przymusowo zawrócić do Warszawy. Okazało się, że ma usterkę techniczną. Na szczęście, jak zapewniły służby prasowe lotniska, maszyna wylądowała bezpiecznie.

Lotnisko uruchomiło "gotowość lokalną"

"W takich nagłych przypadkach na lotnisku wprowadzone mogą być trzy poziomy zagrożenia. Dzisiaj zapadła decyzja o tym, by uruchomić ten pierwszy, najniższy – tak zwaną gotowość lokalną" – czytamy. Procedura ta została odwołana przed godz. 7.

Na pokładzie zawróconego samolotu było 150 pasażerów. Lot do Barcelony prawdopodobnie zostanie odwołany. Pozostałe loty powinny odbyć się zgodnie z planem.

