Kreml uderza w Nawrockiego. "Niedaleko Susanina"

W poniedziałkowym wywiadzie dla Radia Zet, prezydent Karol Nawrocki był pytany o to, jak on i jego rodzina odnajdują się w nowej rzeczywistości, a także o to, jak mieszka mu się w Belwederze. W odpowiedzi nawiązał do marszałka Józefa Piłsudskiego, który rezydował w tym samym budynku.

– Wielokrotnie rozmawiamy ze sobą, właściwie każdego dnia. Wojna polsko-bolszewicka roku 1920 i obecna sytuacja międzynarodowa po ataku Federacji Rosyjskiej, o parlamencie rozmawiamy – przekazał Karol Nawrocki. Polityk zapewnił również, że "Piłsudski nie zmienił swoich poglądów". Metaforyczna wypowiedź, stanowiąca odniesienie do polityki i priorytetów Piłsudskiego jako wzoru do naśladowania dla obecnego przywódcy RP, została szybko zauważona przez Kreml.

Zacharowa kpi z Nawrockiego

Rzecznik MSZ Rosji Maria Zacharowa w rozmowie z rosyjskimi mediami, w kpiący sposób odniosła się do słów polskiego prezydenta. – Ten sam prezydent Polski, który tydzień temu na sali Zgromadzenia Ogólnego ONZ zażywał nieznane substancje na oczach całego świata? Niedaleko już do nadejścia Susanina – stwierdziła. Chodzi o rosyjskiego bohatera narodowego, Iwana Susanina ze wsi Domnino. Legendy głoszą, że zimą 1612 roku roku miał wskazać polskiemu wojsku drogę do cara Michała Fiodorowicza. Zamiast tego, wyprowadził wojskowych w bagna i las, za co został zabity, ratując jednocześnie władcy życie.

Mówiąc o "nielegalnych substancjach", przedstawicielka Kremla nawiązała do zachowania Karola Nawrockiego podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Na nagraniach widać, jak polityk bierze do ust woreczek nikotynowy, czyli tzw. snus. – To jest zabawne, że woreczek nikotynowy wywołuje tyle zainteresowania, podczas gdy na forum ONZ w wielu miejscach, przestrzeni wokół, wielu delegatów, prezydentów, ich drużyn pali sobie papierosy, cygara, zajmuje się swoimi sprawami, a woreczek nikotynowy wywołuje tak wielkie zainteresowanie – powiedział Nawrocki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia ZET. – Jak ktoś pali papierosy to fajnie, taki szeryf pali papierosa. Jak ktoś pali cygara, to jest to wymóg salonów międzynarodowych i dyplomacja, a jak ktoś zażywa woreczek nikotynowy, to powstaje wielka tragedia – podsumował gorzko polityk.

Czytaj też:

Sikorski o sporze z Nawrockim. "Chciałbym usłyszeć merytoryczne argumenty"Czytaj też:

Nawrocki poprze Hołownię? Jest komentarz prezydenta