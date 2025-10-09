"Budżet biedowania". Zandberg uderza w Domańskiego

Fatalne statystyki dotyczące zadłużenia Skarbu Państwa analizuje portal Business Insider Polska. Z przywołanych danych wynika, że na koniec sierpnia zadłużenie Skarbu Państwa wyniosło ok. 1 bilion 853 miliardy złotych. Oznacza to, że tylko w ostatnim miesiącu mowa o wzroście o 20,6 miliarda złotych w porównaniu do lipca. Każdego dnia zadłużenie przyrastało więc o 665 mln zł. "W przeliczeniu na każdego z 17,2 mln pracujących oznacza to wzrost długu o 38,64 zł dziennie" – czytamy.

W ciągu roku zadłużenie państwa wzrosło o 360 mld zł, co zaś oznacza średnio blisko miliard złotych dziennie. "To najwyższe tempo w historii" – zauważa Business Insider. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku przyrost długu wynosił 215 miliardów złotych. Przed dwoma laty było to dużo mniej, bo 74 miliardy złotych.

Zandberg: Moje niedowierzanie rosło z każdym zdaniem

Współprzewodniczący Partii Razem Andrian Zandberg, odnosząc się do wypowiedzi ministra Andrzeja Domańskiego o stanie finansów państwa, stwierdził, że jego "niedowierzanie rosło z każdym zdaniem".

– Chyba apogeum było wtedy jak pan minister powiedział, że to jest budżet Polski ambitnej, nie panie ministrze, to nie jest budżet Polski ambitnej, to nie jest budżet który inwestuje w innowacyjność, to przeciwnie, jest budżet zapowiedzianej stagnacji – powiedział parlamentarzysta.

– To jest budżet w którym tak naprawdę nie przewidujecie przyszłości, nie patrzycie w przyszłość szczególności taką, która przyjdzie kiedy was już nie będzie, za 3, 4, 5, 7 lat. To panie ministrze jest budżet biedowania, jeżeli chodzi o naukę, jeżeli chodzi o edukację, to jest budżet pozbawiony ambicji jeżeli chodzi o wydatki badawcze, rozwojowe – dodał.

Spór między lewicowymi politykami

Gorzkie słowa padły również pod adresem Lewicy, niedawnych sojuszników Partii Razem.

– Ja zupełnie muszę przyznać, że rozczulił mnie pan poseł Trela z SLD kiedy powiedział, że jego partia jest zadowolona z tego budżetu i teatralnie zapytał na tej sali, czegoż chcieć więcej – powiedział Zandberg.

– Chciałbym, żebyśmy w końcu w Polsce odpowiedzieli sobie na pytanie jak chcemy wygrywa konkurencyjnie z krajami, które wkładają w naukę, badania i rozwój 10-krotnie więcej od nas, a są po drugiej stronie granicy – podkreślił.

