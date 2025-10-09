"Budżet biedowania". Zandberg uderza w Domańskiego
Dodano: 
Poseł Razem Adrian Zandberg
Poseł Razem Adrian Zandberg Źródło: PAP / Radek Pietruszka
W Sejmie trwa debata na temat budżetu państwa. Gorzkie słowa do ministra finansów Andrzeja Domańskiego skierował współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg.

Fatalne statystyki dotyczące zadłużenia Skarbu Państwa analizuje portal Business Insider Polska. Z przywołanych danych wynika, że na koniec sierpnia zadłużenie Skarbu Państwa wyniosło ok. 1 bilion 853 miliardy złotych. Oznacza to, że tylko w ostatnim miesiącu mowa o wzroście o 20,6 miliarda złotych w porównaniu do lipca. Każdego dnia zadłużenie przyrastało więc o 665 mln zł. "W przeliczeniu na każdego z 17,2 mln pracujących oznacza to wzrost długu o 38,64 zł dziennie" – czytamy.

W ciągu roku zadłużenie państwa wzrosło o 360 mld zł, co zaś oznacza średnio blisko miliard złotych dziennie. "To najwyższe tempo w historii" – zauważa Business Insider. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku przyrost długu wynosił 215 miliardów złotych. Przed dwoma laty było to dużo mniej, bo 74 miliardy złotych.

Zandberg: Moje niedowierzanie rosło z każdym zdaniem

Współprzewodniczący Partii Razem Andrian Zandberg, odnosząc się do wypowiedzi ministra Andrzeja Domańskiego o stanie finansów państwa, stwierdził, że jego "niedowierzanie rosło z każdym zdaniem".

– Chyba apogeum było wtedy jak pan minister powiedział, że to jest budżet Polski ambitnej, nie panie ministrze, to nie jest budżet Polski ambitnej, to nie jest budżet który inwestuje w innowacyjność, to przeciwnie, jest budżet zapowiedzianej stagnacji – powiedział parlamentarzysta.

– To jest budżet w którym tak naprawdę nie przewidujecie przyszłości, nie patrzycie w przyszłość szczególności taką, która przyjdzie kiedy was już nie będzie, za 3, 4, 5, 7 lat. To panie ministrze jest budżet biedowania, jeżeli chodzi o naukę, jeżeli chodzi o edukację, to jest budżet pozbawiony ambicji jeżeli chodzi o wydatki badawcze, rozwojowe – dodał.

Spór między lewicowymi politykami

Gorzkie słowa padły również pod adresem Lewicy, niedawnych sojuszników Partii Razem.

– Ja zupełnie muszę przyznać, że rozczulił mnie pan poseł Trela z SLD kiedy powiedział, że jego partia jest zadowolona z tego budżetu i teatralnie zapytał na tej sali, czegoż chcieć więcej – powiedział Zandberg.

– Chciałbym, żebyśmy w końcu w Polsce odpowiedzieli sobie na pytanie jak chcemy wygrywa konkurencyjnie z krajami, które wkładają w naukę, badania i rozwój 10-krotnie więcej od nas, a są po drugiej stronie granicy – podkreślił.

Opracował: Aleksander Majewski
Źródło: 300polityka.pl / businessinsider.com.pl, DoRzeczy.pl
