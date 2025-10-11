RMF FM poinformowało, że Polska może zostać zwolniona z niektórych założeń paktu migracyjnego. Chodzi o wyłączenie z mechanizmu relokacji migrantów oraz finansowych obciążeń. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w przyszłym tygodniu. Premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie paktu migracyjnego. "Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione" – napisał na platformie X szef rządu.

"Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią – i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe – i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!" – dodał.

Kosiniak-Kamysz: Dotrzymaliśmy słowa ws. migracji

"Dotrzymaliśmy słowa: odzyskaliśmy kontrolę nad migracją i zapewniliśmy bezpieczeństwo Polsce. Przyjęliśmy strategię migracyjną, uszczelniliśmy wschodnią granicę, zaostrzyliśmy prawo dotyczące wjazdu do naszego kraju oraz zmieniliśmy procedury wizowe, a w Brukseli jasno i stanowczo sprzeciwiamy się procedurom relokacji migrantów do Polski" – przekonuje minister Władysław Kosiniak-Kamysz. "Naprawiamy błędy naszych poprzedników i zapewniamy bezpieczeństwo naszym rodakom" – napisał szef PSL-u na portalu X.

Komisja Europejska do środy przedstawi obowiązki państw członkowskich Unii Europejskiej wynikające z paktu migracyjnego. Jednym z jego założeń jest "obowiązkowa solidarność". Kraje będą zobowiązane do przyjmowania migrantów, a odmowa będzie się wiązać z kontrybucjami finansowymi (20 tys. euro za jednego nieprzyjętego migranta). Nowe przepisy mają obowiązywać od połowy 2026 r.

Polska może zostać uznana za kraj znajdujący się "pod presją migracyjną", co wiąże się z dodatkowym wsparciem. "Polskie władze od miesięcy zabiegały o taki status dla Polski. Przekonywały Brukselę, że sytuacja Polski jest wyjątkowa ze względu na liczbę przyjętych uchodźców wojennych z Ukrainy, a także instrumentalizację migrantów na wschodniej granicy czy toczącą się wojnę w Ukrainie" – podało RMF FM.

