„Do Rzeczy” nr 42: Czy w tym szaleństwie jest metoda? Zagadka Donalda Trumpa 

– Długi wywiad z dożywotnim redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej” pokazuje dojmujący upadek intelektualny całej lewicowo-liberalnej formacji i jej niezdolność do uporania się z wyzwaniami świata zmieniającego się inaczej, niż ona to projektowała – stwierdza Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Michnik – próba reanimacji”.

– Życiorys miał niezwykły. Był nieślubnym dzieckiem zrusyfikowanego szlachcica i Białorusinki. W wieku 18 lat został członkiem wspieranej przez II RP partii dążącej do stworzenia niepodległej Białorusi. Potem w szeregach Wojska Polskiego bronił Warszawy przed bolszewikami – pisze Krzysztof Masłoń w artykule “Agent, przemytnik, pisarz”.

– II RP, PRL i III RP. Jędrzej, Maciej i Roman. W ciągu ostatnich 100 lat próżno szukać rodziny, która byłaby równie żywotnie związana z najnowszą historią Polski jak właśnie Giertychowie. Podobnie jak próżno byłoby szukać drugiej rodziny żyjącej w podobnym stopniu co wymieniona trójka w świecie mitów, fikcji i teorii spiskowych – przekonuje Jan Fiedorczuk w tekście “Tragizm i komizm losów Giertychów”.

– Dlaczego kult chłopskiej rewolty wciąż jest w Niemczech tak silny? – rozważa Piotr Semka w tekście “500 lat po rewolucji kłonic i wideł”.

– Przy rekordowo wysokiej frekwencji (69 proc.), z drugim najwyższym poparciem wyborców w ostatnim ćwierćwieczu (34 proc.), jasnym zwycięzcą wyborów parlamentarnych w Republice Czeskiej stała się partia ANO z jej liderem Andrejem Babišem. W ten sposób dobiegły końca czteroletnie rządy szerokiej prawicowo-liberalnej koalicji pod wodzą premiera Petra Fiali, której największym sukcesem okazało się to, że przetrwała pełne cztery lata – zauważa Maciej Szymanowski w artykule “Babiš przejmuje stery”.

W najnowszym numerze również Łukasz Warzecha o śledztwie w sprawie wysadzenia gazociągów Nord Stream.

