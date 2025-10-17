Tusk w podcaście Wojewódzkiego. "Lekkie mdłości"

W mediach społecznościowych opublikowano krótką zapowiedź rozmowy. – Wam naprawdę brakuje trochę Bąkiewiczów. Ludzi, którzy wyciągają pałę i w uproszczony sposób definiują rzeczywistość – mówi Wojewódzki, na co Tusk odpowiada: – Ja jestem po to, żeby Bąkiewicze nie rządzili w Polsce.

– Aktualnie jest pan w Polsce człowiekiem z najgorszą recenzją swojej pracy. Jakie to jest uczucie? – pyta dalej showman z TVN. – Mnie zdenerwowaliście – odparł lider PO, na co Kuba Wojewódzki: – To ja jeszcze pana bardziej zdenerwuję. "Donald matole, twój rząd obalą kibole".

– Oczywiście, że to nie jest miłe – wskazuje premier.

Z kolei Piotr Kędzierski pyta szefa rządu, czy "może warto było złożyć 30 obietnic, a nie 100?". Tusk odpowiada: – No czego chcecie więcej ode mnie?

W rozmowie poruszono też wątek Szymona Hołowni. Wojewódzki zapytał: – Co pan poczuł, kiedy dowiedział się pan o spotkaniu Kaczyńskiego z Hołownią w domu Bielana?

– Lekkie mdłości – powiedział Donald Tusk.

Sondaż: Polacy nie chcą premiera Tuska

Na pytanie: "Czy uważasz, że Donald Tusk powinien przestać być premierem?" 52 proc. uczestników sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" odpowiedziało "tak", 34 proc. – "nie", a 14 proc. – "nie wiem".

Redakcja "SE" komentuje, że koalicja rządząca ma coraz więcej powodów do niepokoju. "Choć sondaże nadal sprzyjają Koalicji Obywatelskiej, inne partie tworzące rząd, takie jak Polska 2050 czy PSL, nie mogą liczyć na poparcie gwarantujące im ponowne wejście do Sejmu" – ocenia.

Badanie przeprowadzono 11 i 12 października na próbie 1002 dorosłych Polaków.

Z kolei w opublikowanym kilka dni temu badaniu pracowni Opinia24 przeprowadzonego dla RMF FM 47 procent respondentów opowiada się za wymianą Donalda Tuska na stanowisku premiera, w tym 32 proc. w sposób zdecydowany. Przeciwnego zdania jest 32 proc. respondentów (17 proc. zdecydowanie nie chce zmiany). 21 proc. nie ma na ten temat zdania.

