Tusk wskazał nowego wiceministra. Ma zastąpić Kołodziejczaka

Małgorzata Gromadzka miała zostać wskazana w piątek przez Donalda Tuska na stanowisko wiceministra rolnictwa. W tym tygodniu MRiRW ma oficjalnie ogłosić zmiany w składzie kierownictwa. "Z naszych ustaleń wynika również, że na to stanowisko ubiegały się aż trzy kobiety. Poza Małgorzatą Gromadzką w grze były jeszcze obecną senator Monika Piątkowska z Krakowa, która związana jest z Izbą Rolniczą oraz Alicja Łepkowska-Gołaś, posłanka KO z okręgu podlaskiego" – informuje Onet.

Gromadzka należy do Platformy Obywatelskiej od 2010 r. W wyborach w 2010 r. została wybrana na radną gminy Księżpol. Wchodziła w skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, pełniła funkcję przewodniczącej tej instytucji. W 2019 r. ubiegała się o mandat posła z list KO, jednak bez powodzenia. Mandat zdobyła w roku 2023, startując z drugiego miejsca na liście KO w okręgu chełmskim. W 2024 r. była również kandydatką KO w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Obecnie jest przewodniczącą PO w powiecie biłgorajskim. Gromadzka należy do sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, a także stałej podkomisji do spraw rodziny oraz podkomisji do spraw zabezpieczenia społecznego.

Kołodziejczak skonfliktowany z ministrem

Gromadzka zastąpi na tym stanowisku Michała Kołodziejczaka. Lider Agrounii z rządu odszedł w czerwcu, a swoją dymisję tłumaczył tym, że wielu spraw nie udało się załatwić w tempie, którego oczekiwał. Media donosiły o narastającym między Kołodziejczakiem a szefem resortu rolnictwa konflikcie.

Przypomnijmy, że w ramach lipcowej rekonstrukcji posadę ministra rolnictwa stracił Czesław Skiekierski z PSL. Zastąpił go Stefan Krajewski, również przedstawiciel ludowców.

