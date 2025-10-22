"Huk, dym i drony". Alert RCB dla mieszkańców Warszawy
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj

"Huk, dym i drony". Alert RCB dla mieszkańców Warszawy

Dodano: 
Warszawa. Zdj. ilustracyjne
Warszawa. Zdj. ilustracyjne Źródło: PAP / Szymon Pulcyn
W czwartek w Warszawie i w Pruszkowie odbędą się ćwiczenia pod kryptonimem "SOKRATES-25". Mieszkańcy otrzymali alert RCB.

W czwartek Wodociągi Warszawskie – we współpracy ze służbami Prezydenta m.st. Warszawy – przeprowadzą kolejną edycję ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „SOKRATES-25”. To przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, przy wsparciu takich służb jak Policja i Państwowa Straż Pożarna.

Ćwiczenia mają na celu: wzmocnienie odporności infrastruktury wodociągowej na potencjalne zagrożenia zewnętrzne, rozwój kompetencji służb w zakresie współdziałania i reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych, pogłębienie współpracy pomiędzy służbami bezpieczeństwa a spółkami komunalnymi oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców regionu warszawskiego.

Podczas ćwiczeń mogą wystąpić: hałas, zwiększony ruch pojazdów uprzywilejowanych oraz przeloty dronów.

„To tylko ćwiczenia – prosimy o zachowanie spokoju” – apelują służby.

Mieszkańcy Warszawy otrzymali alert RCB.

twitter

„Uwaga! 23.10 na ul. Koszykowej w Warszawie odbędą się ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki (huk, dym) i dronów. Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń” – napisano.

Czytaj też:
Drony nad Polską a alert RCB. "Może nie było konieczności zawiadamiać obywateli"Czytaj też:
Alarm RCB w Lubelskiem, w miastach zawyły syreny. "Zagrożenie atakiem z powietrza"

Zostań współwłaścicielem Do Rzeczy S.A.
Kup akcje już dziś.
Szczegóły: platforma.dminc.pl

Źródło: DoRzeczy.pl / pruszkow.pl
Czytaj także