"Drony leciały na Polskę". Zełenski ujawnia

W nocy z wtorku na środę (9-10 września) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Na radarach odnotowano przynajmniej 19 dronów.

Bezzałogowce bądź ich szczątki zostały znalezione na terenie pięciu województw w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Rabiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków.

Zełenski: Na Polskę leciały 92 drony

W sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w nocy z 9 na 10 września na Polskę leciały 92 drony.

– Wszystkie zestrzeliliśmy. 19 doleciało. Tak, strąciliśmy je nad terytorium Ukrainy – powiedział Zełenski.

– Można powiedzieć, że leciały one do nas. Ale widzimy kierunek i, jak to się mówi, choreografię tego lotu – dodał ukraiński przywódca.

Drony nad Polską. Prokuratura wszczęła śledztwo

O wszczęciu postępowania w sprawie dronów poinformowała 12 września br. prokurator Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

– Dzisiaj Prokuratura Okręgowa w Lublinie 8. Wydział do Spraw Wojskowych wszczęła śledztwo w sprawie zaistniałego w nocy z 9 na 10 września na terenie Rzeczypospolitej Polskiej sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, polegającego na wykonaniu lotu przy użyciu kilkunastu bezzałogowych statków powietrznych, które przekroczyły granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia – poinformowała podczas konferencji prasowej.

Prokurator podkreśliła, że działanie to naruszyło zasady ruchu lotniczego oraz że w takich okolicznościach było ono szczególnie niebezpieczne.

