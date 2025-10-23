"800 plus" nie dla wszystkich? Ujawniono, co planuje rząd

Klaudia Jachira, posłanka zawieszona w prawach członka KO, chce wykluczyć ze świadczenia „800 plus” rodziny, które przekraczają drugi próg podatkowy.

– Skończmy z tym, że najbogatsi dostają świadczenie socjalne, czy społeczne. „800 plus” tak się nazywa, ale nie ma z tym wiele wspólnego – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem”.

Poza tym Klaudia Jachira chce szukać oszczędności wśród tych, którzy nie rwą się do żadnej pracy.

– Bardzo dobrym pomysłem jest bardzo liberalne podejście do aktywizacji zawodowej, co najmniej jeden rodzic musiałby pracować chociaż na umowę zlecenie. Świadczenia nie traciliby też ci, którzy są zarejestrowani w pośredniaku i aktywnie poszukują pracy – tłumaczyła.

Jej zdaniem taka zmiana przyniesie realne oszczędności w trudnej sytuacji budżetowej.

– 15 mld zł to są oszczędności, dzięki odebraniu świadczenia niepracującym. Kolejne, myślę, że około 10 mld zł – tak bym szacowała – to zabranie najbogatszym. Więc proszę zobaczyć, mamy 25 mld zł – wyliczyła.

"800 plus" tylko dla najbogatszych?

„Super Express” zapytał minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk o to, czy rząd planuje zmiany w świadczeniu „800 plus”.

– Program „800 plus” to stabilny i sprawdzony filar polityki rodzinnej państwa. To pieniądze na i dla dzieci. Nie ma żadnych planów ograniczania tego ważnego programu. Naszym zadaniem jest dawać rodzinom pewność i przewidywalność. I właśnie to robimy. Rodzice i dzieci mogą być spokojni: „800 plus” zostaje – powiedziała.

W ramach programu „Rodzina 800 plus” rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 stycznia 2024 roku wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko. Program to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

