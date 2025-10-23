Koalicja chce odbić Trybunał Konstytucyjny. "W tym roku rozpocznie się proces"

Od kwietnia br. w Trybunale Konstytucyjnym są cztery wakaty. W grudniu dojdą kolejne dwa, a w przyszłym roku znowu dwa. To by oznaczało, że 15-osobowy skład trybunału zmalałby do siedmiu osób.

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał w środę, że nowy termin zgłaszania kandydatów do TK został wyznaczony na listopad. Według informacji "DGP" w koalicji trwają intensywne przygotowania do obsadzenia wakatów w trybunale.

Na razie kluby sejmowe – poza PiS – nie zgłaszają kandydatów na sędziów TK, natomiast kandydaci PiS przepadają podczas głosowań w Sejmie.

Przed miesiącem minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że będzie namawiał koalicję rządową do obsadzenia wolnych stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym.

Koalicja planuje wybrać sędziów do TK. Obsadzi go "swoimi"?

Wicemarszałek Sejmu, poseł PSL Piotr Zgorzelski poinformował w czwartek na platformie X, że "w tym roku rozpocznie się proces wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego". Dodał, że takie ustalenia zapadły w ramach koalicji rządzącej.

W 2015 r. prezydent Andrzej Duda nie odebrał ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wyłonionych przez Sejm poprzedniej kadencji, tłumacząc, że zostali wybrani w sposób wadliwy, z naruszeniem prawa. Zaznaczył, że w sensie prawnym tamte decyzje zostały uchylone przez Sejm nowej kadencji, który wybrał pięciu sędziów, a Duda przyjął od nich ślubowanie.

W marcu 2024 r. kolejny Sejm przyjął uchwałę w sprawie "usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego". Od tamtego momentu wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.

TK: Uchwała Sejmu w sprawie TK niekonstytucyjna

W maju ub.r. Trybunał orzekł, że "uchwałą wydaną bez podstawy prawnej, nie figurującą w konstytucyjnym katalogu źródeł powszechnie obowiązującego prawa, Sejm zakazał wykonywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które na podstawie uchwały mogłyby zostać uznane za wydane z naruszeniem prawa".

W grudniu ub.r. prezydent Duda powołał na prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, który zastąpił na tym stanowisku Julię Przyłębską.

Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, którzy są powoływani na 9-letnią kadencję przez Sejm, Senat oraz prezydenta RP. Sędziowie są niezależni i podlegają wyłącznie konstytucji oraz ustawom. Trybunał ma swoją siedzibę w Warszawie i działa na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

