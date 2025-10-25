Wiara czyni cuda

Orzeczenie przywróciło gwarancję życia dzieciom, u których w okresie prenatalnym podejrzewano niepełnosprawność. Istotne jest słowo "podejrzewano". Zdarzały się bowiem sytuacje, że lekarz badając, orzekał upośledzenie, a tymczasem matka nie dokonała aborcji i urodziła zdrowe dziecko.