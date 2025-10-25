Szłapka do Kaczyńskiego: Przez Terespol droga najprostsza

– Bardzo się cieszę, że tu jestem, w Koalicji Obywatelskiej – oświadczył Szłapka, były już przewodniczący Nowoczesnej, który przemawiał w sobotę na konwencji PO. Dodał, że członków jego partii, oprócz tego, że dobrze się czują w KO, doprowadziły do niej "marzenia o lepszej Polsce".

Wspominał, jak w latach 90. wszyscy marzyli, żeby Polska dołączyła do świata Zachodu. – W 1997 r. jako 12-latek wyjechałem do Francji. Jak zobaczyłem taki kraj, miałem wtedy niewypowiedziane marzenie, kosmicznie odległe, żeby Polska była taka – stwierdził.

Droga Polski do UE. "Jak pan chce wyjść, to przez Terespol"

Dalej mówił, że pamięta radość, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej. – Dołączyliśmy wtedy do świata Zachodu, cieszyliśmy się z tego i mieliśmy rację – argumentował.

– I dzisiaj jak Kaczyński to kwestionuje, to ja mówię: panie Kaczyński, jak pan chce wyjść, to przez Terespol droga najprostsza, ale nas niech pan w to nie miesza – oświadczył Szłapka.

– Rozejrzyjcie się, jaka jest Polska, jakie są nasze miasta, nasze wsie. Zrealizowaliśmy to niewypowiedziane marzenie. Jesteśmy tacy, jak państwa Europy Zachodniej. Zbudowaliśmy w ciągu jednego pokolenia stabilną gospodarkę, demokrację, mocne instytucje i nie tylko dołączyliśmy do świata Zachodu. Dzisiaj UE coraz częściej mówi naszym językiem. (...) To nie w Polsce prasa pisze, tylko w Wielkiej Brytanii z zazdrością: "oni nas za chwilę prześcigną" – powiedział.

Według Szłapki możliwa jest "złota dekada", o której mówił Donald Tusk. Zdaniem rzecznika rządu "w zasięgu ręki" jest taka Polska, której "zazdrościć będą nam Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy". – Musimy wierzyć, że te marzenia zrealizujemy, być odważni i zdeterminowani – zaznaczył.

Szłapka: 8 lat rządów PiS to był zamach Kaczyńskiego na naszą demokrację

W jego opinii stawką najbliższych miesięcy jest to, czy taka rzeczywistość, jaką zbudowano, zostanie utrzymana. – Nie muszę przypominać, czym było osiem lat rządów PiS. To był zamach Kaczyńskiego na Polskę, na naszą demokrację, na nasze instytucje i marzenia. On próbował to wszystko zniszczyć w imię swojego dążenia do władzy – przekonywał.

– Jesteśmy tu po to w KO, by nie pozwolić zniszczyć tego, co zbudowaliśmy przez całe pokolenie – dodał Szłapka.

