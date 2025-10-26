Mentalna lewica i prawica w PiS

NOTATNIK MALKONTENTA Proszę sobie wyobrazić taką sytuację (właściwie nawet nie trzeba jej sobie za bardzo wyobrażać, bo to się już dzieje): władza maksymalnie utrudnia jazdę samochodem.

Na zmotoryzowanych nakładane są kolejne podatki, wchodzi ETS2, który drastycznie podwyższa cenę paliwa, kolejne miasta wprowadzają strefy czystego transportu, zabierają miejsca parkingowe.