"Do Rzeczy" nr 44. Wirtuoz z Budapesztu. Jak Viktor Orbán wzmacnia pozycję Węgier 

– Trudno traktować węgierską politykę zagraniczną jako oderwaną od rzeczywistości i racjonalnego myślenia.
I to również jest jeden z elementów, który pomaga budować Węgrom swoją pozycję na świecie –zauważa Maciej Szymanowski w artykule “Odwaga samodzielnego myślenia”.
Na łamach „Do Rzeczy” również:
– Mało kto w polskiej polityce tak skrupulatnie i skutecznie budował swoją pozycję jak Przemysław Czarnek. W ciągu zaledwie kilku lat przeszedł drogę od bliżej nikomu nieznanego wojewody do najbardziej wyrazistej postaci w PiS, a być może nawet potencjalnego kandydata na urząd premiera – pisze Jan Fiedorczuk w tekście “Pierwszy po prezesie?”.
– Nie ma drugiego twórcy we współczesnym kinie, który tak dobrze jak reżyser „Wściekłego byka” rozumiałby współistnienie w ludzkiej duszy tego, co złe i dobre, grzeszne i święte – stwierdza Piotr Gociek w artykule “Upadki pana Scorsesego”.
– Zgodnie z wytycznymi urzędników Donalda Tuska ciężar decyzji i odpowiedzialności moralnej oraz prawnej za zabicie dziecka w fazie prenatalnej zostaje złożony na lekarzy psychiatrów. Stają się oni de facto panami życia i śmierci – alarmuje Agnieszka Golańska-Bault w tekście “Licencja na zabijanie”.
– Zbudowali je Francuzi, zgodę na budowę wydali włoscy papieże, zdobią Rzym, a i tak wszyscy nazywają je Schodami Hiszpańskimi, choć z Hiszpanią nie mają wiele wspólnego – pisze Piotr Semka w artykule “Trzysta lat najsłynniejszych schodów świata”.
– Podczas niedawnego przesłuchania przed komisją śledczą w sprawie budowy Nord Stream 2 były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder powiedział, że był to projekt wyłącznie gospodarczy i nie obchodziły go zastrzeżenia rządu polskiego – zauważaJan Bogatkow tekście “Gerd, towarzysz kapitału”.
W najnowszym numerze również Monika Małkowska o artystach na usługach władzy i salonu.
Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 27 października 2025 r.
