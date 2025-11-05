Ziobro porównał Tuska do kapo. "Jest gotów zakatować każdego"

W środę kraje Unii Europejskiej uzgodniły nowy cel klimatyczny na 2040 r., a także opóźnienie wejścia w życie podatku ETS2 o rok.

"Jak obiecaliśmy, tak zrobiliśmy. Dwa tygodnie temu mówiłem, że rozbroimy ETS2, czyli opłaty za ogrzewanie i transport, na które zgodził się Morawiecki. Dziś to się stało. ETS2 odłożony, a jego rewizję Komisja Europejska musi przygotować w najbliższym czasie. Robimy, nie gadamy" – napisał na platformie X (dawniej Twitter) premier Donald Tusk.

Według Zbigniewa Ziobry szef rządu, godząc się na "zaostrzenie szalonej unijnej polityki klimatycznej, sprzedał Polaków". "Nowy cel redukcji CO2 o 90 proc. oznacza wzrost domowych rachunków za energię o ponad 1000 zł miesięcznie. A o ile skoczą ceny w sklepach?" – pyta były minister sprawiedliwości.

"Tusk spuścił swoje gończe psy, by głośno szczekały i polowały na mnie, bo w tym jazgocie musi ukryć swoją zgodę na wpędzenie polskich rodzin w biedę. (...) Tusk nie jest premierem Polski, to kapo, który jest gotów zakatować każdego, kto mu przeszkodzi wykonywać rozkazy Berlina i Brukseli" – napisał polityk PiS.

Tusk porównany do kapo. O kim mowa?

Termin "kapo" odnosi się do więźnia w niemieckich obozach koncentracyjnych, który nadzorował pracę innych więźniów. Do jego obowiązków należało m.in. pilnowanie porządku w blokach i barakach, nadzór nad pracą komanda roboczego, a także rozdział żywności. Na tę funkcję wybierano często pospolitych kryminalistów i sadystów.

Kapo mimo że sam był więźniem, cieszył się wieloma przywilejami. W zamian za pełnioną funkcję dostawał m.in. dodatkowe porcje żywieniowe. Miał bardzo dużą władzę nad podległymi więźniami – za pobicie, odebranie jedzenia, czy nawet zabicie więźnia nie groziły mu żadne kary.

"Sprawowanie funkcji blokowego czy kapo oznaczało często właściwie niemal nieograniczoną władzę nad więźniami. Zdarzało się, że więzień funkcyjny stawał się panem życia i śmierci" – czytamy na stronie Muzeum Auschwitz.

Prokuratura wnioskuje o uchylenie immunitetu i aresztowanie Ziobry

Pod koniec października minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie. Sprawa dotyczy m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

Rzecznik prasowa prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak przekazała, że Ziobro w czasie, gdy był szefem MS i PG, założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Śledczy zarzucają byłemu ministrowi sprawiedliwości popełnienie 26 przestępstw. Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Ziobro odrzuca wszystkie zarzuty. Jego zdaniem są one "karkołomne". Ponieważ polityk przebywa obecnie na Węgrzech, padają pytania, czy wróci do kraju, czy może wystąpi tam o azyl polityczny, tak jak jego partyjny kolega Marcin Romanowski, którego prokuratura chce aresztować w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.

Żurek popełnił przestępstwo? Były minister składa zawiadomienie

W poniedziałek Ziobro zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Żurka i podległych mu prokuratorów w sprawie ujawnienia tajemnicy śledztwa. Chodzi o ujawnienie dziennikarzom pełnej treści wniosku prok. Piotra Woźniaka o wyrażenie zgody na pociągnięcie byłego szefa MS do odpowiedzialności karnej.

We wtorek Ziobro ocenił, że wniosek o uchylenie mu immunitetu jest prawnie wadliwy, ponieważ podpisała go niewłaściwa osoba, co – jego zdaniem – "czyni go nieskutecznym". Polityk złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Żurka, a także przez Woźniaka, który – zdaniem Ziobry – "podpisał nie swój dokument".

