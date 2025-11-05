"Wielki Bu" został przewieziony w inne miejsce. Kiedy trafi do Polski?

W ubiegłym tygodniu sąd w Hamburgu wyraził zgodę na ekstradycję Patryka M. do Polski. Decyzja ta została formalnie zatwierdzona przez niemiecką prokuraturę generalną.

Freak fighter, znany jako "Wielki Bu", został przewieziony z Hamburga, gdzie był osadzony od września, w kierunku polskiej granicy – do zakładu karnego pod Rostockiem. Ma tam przebywać do momentu przekazania stronie polskiej. Najprawdopodobniej dojdzie do tego w czwartek (6 listopada), jak przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową pełnomocnik Patryka M., Gregor P. Jezierski. Według źródeł PAP "zbliżonych do prokuratury", "Wielki Bu" ma trafić do Lublina.

Zatrzymanie "Wielkiego Bu"

Patryk M. został zatrzymany 12 września na lotnisku w Hamburgu. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Krajową w Lublinie. Zatrzymanie było możliwe dzięki współpracy polskich i niemieckich służb. Jak relacjonowała Komenda Główna Policji, "Wielki Bu" został ujęty tuż przed planowanym odlotem do Dubaju. Niemiecki sąd zastosował wobec freak fightera areszt w procedurze przekazania na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Pełnomocnik Patryka M., mec. Krzysztof Ways złożył wniosek o list żelazny, dzięki któremu jego klient nie trafiłby do aresztu tymczasowego po powrocie do Polski. – Będzie się stawiał na każde wezwanie prokuratury, co zagwarantuje dodatkowo wysoka kaucja, którą proponujemy – przekonywał adwokat. 14 października Sąd Okręgowy w Lublinie nie uwzględnił wniosku o list żelazny dla Patryka M. Oznacza to, że "Wielki Bu" wróci do Polski jako zatrzymany i natychmiast z lotniska zostanie przewieziony do aresztu tymczasowego.

Zarzuty dotyczące "Wielkiego Bu" obejmują m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej w okresie od lipca 2017 r. do 2018 r. m.in. na terenie Gdańska i innych miejscowości województwa pomorskiego.

