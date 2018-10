Środowiska LGBT pozywają Godek. "Wolę iść do więzienia niż przepraszać za mówienie prawdy"

– Jeżeli tam premierem jest zadeklarowany gej, który obnosi się ze swoją dziwną orientacją, deklaruje w mediach, że ma partnera homoseksualnego, jeżeli jest to przyjmowane jako normalne, to dla mnie jest potworne, że taki kraj określa się mianem katolickiego – tak o Irlandii mówiła Kaja Godek w programie "Tak czy Nie" w Polsat News. Program został wyemitowany w maju. Padły wówczas słowa o tym, że osoby homoseksualne "są zboczone".

Jak informuje Gazeta.pl, 10 października do Sądu Okręgowego w Warszawie 16 osób homoseksualnych wniosło pozew przeciwko Kai Godek. Oskarżają ją o naruszenie dóbr osobistych. W pozew zaangażowane są organizacje takie jak m. in. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Według Aleksandry Muzińskiej z "Miłość nie wyklucza", Godek obraziła nie tylko tych, którzy wytoczyli jej proces, ale także 2 miliony innych obywateli i obywatelek Polski należących do społeczności LGBT.

Według doniesień medialnych, w pozwie zawarto żądanie emisji przeprosin na antenie Polsatu News w formie 30-sekundowego spotu emitowanego 50 razy. Co na to Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina? "Nie zamierzam ulegać temu terrorowi. Wolę iść do więzienia niż przepraszać za mówienie prawdy" – mówi w rozmowie z tygodnikiem "Niedziela". I dodaje: " To sposób na wykończenie finansowo mnie osobiście i całej Fundacji Życie i Rodzina.Już dziś oświadczam, że nie będę przepraszać za mówienie prawdy i dalej będą stawać w obronie ludzkiego życia i rodziny. Wolę iść do więzienia, niż zrobić to, czego chcą ode mnie homoaktywiści".