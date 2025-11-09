Znamy wyniki tajnego badania PiS. "Tu nas zatkało"
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj
  • Cezary GmyzAutor:Cezary Gmyz
  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek

Znamy wyniki tajnego badania PiS. "Tu nas zatkało"

Dodano: 
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (L) oraz przewodniczący KP PiS Mariusz Błaszczak (2L) i poseł Konfederacji Sławomir Mentzen (P) na sali obrad Sejmu w Warszawie
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (L) oraz przewodniczący KP PiS Mariusz Błaszczak (2L) i poseł Konfederacji Sławomir Mentzen (P) na sali obrad Sejmu w Warszawie Źródło: PAP / Tomasz Gzell
Jest kłopot. PiS zrobił obszerne badania wewnętrzne. To znaczy nie, że badał siebie wewnątrz, tylko badania były normalne, ale na użytek wewnętrzny. Ale że z zachowaniem tajemnicy bywa różnie, to mamy przyjemność coś o tych badaniach powiedzieć.

Znaczy o wynikach. W sumie o wnioskach. A właściwie realizacji. Lub raczej o próbie realizacji. Przepraszamy, że tak owijamy w bawełnę, ale problem w tym, że do tej pory nie jesteśmy w stanie wyjść z szoku po tym, co usłyszeliśmy.

Przyczyną badań był problem: Dlaczego partii, mimo wybrania na prezydenta Karola Tadeusza Nawrockiego, nie rośnie? A nawet spada. Wyszło, że wyborcy PiS odchodzą do dwóch grup: niezdecydowanych oraz do Korony Brauna. Nie zasilają natomiast Konfederacji Mentzena. To nas jakoś nie zdziwiło. Ale idźmy dalej. Sprawdzono, komu szkodzą ataki PiS na Konfederację. I okazało się, że szkodzą mocno Konfederacji, a także trochę szkodzą PiS. OK, na razie nadążamy. Niestety, puenta będzie straszna. O niej w następnej notce.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także