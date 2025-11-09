Znamy wyniki tajnego badania PiS. "Tu nas zatkało"

Znaczy o wynikach. W sumie o wnioskach. A właściwie realizacji. Lub raczej o próbie realizacji. Przepraszamy, że tak owijamy w bawełnę, ale problem w tym, że do tej pory nie jesteśmy w stanie wyjść z szoku po tym, co usłyszeliśmy.

Przyczyną badań był problem: Dlaczego partii, mimo wybrania na prezydenta Karola Tadeusza Nawrockiego, nie rośnie? A nawet spada. Wyszło, że wyborcy PiS odchodzą do dwóch grup: niezdecydowanych oraz do Korony Brauna. Nie zasilają natomiast Konfederacji Mentzena. To nas jakoś nie zdziwiło. Ale idźmy dalej. Sprawdzono, komu szkodzą ataki PiS na Konfederację. I okazało się, że szkodzą mocno Konfederacji, a także trochę szkodzą PiS. OK, na razie nadążamy. Niestety, puenta będzie straszna. O niej w następnej notce.