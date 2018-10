Kaczyński: Zawsze się cieszę, kiedy słyszę, że jestem dyktatorem

Prezes PiS powiedział, że chciałby aktywnego społeczeństwa, które "będzie z jednej strony podporą samorządów, a z drugiej strony będzie także tych samorządów kontrolerem". – Oczywiście nie taką kontrolą jak ta, którą mogliśmy tutaj zobaczyć pod płotem, z tymi wszystkimi okrzykami – powiedział w nawiązaniu do protestu, który miał miejsce przed budynkiem.

Kaczyński podkreślił, że jego partia jest formacją, która dotrzymuje słowa. – Nam jest potrzebna zgoda, a nie wojna. Bo my mamy szansę na to, żeby naprawdę w stosunku krótkim czasie, historycznie bardzo krótko, w perspektywie życia człowieka, nie takim długim, doprowadzić do tego, by nasz kraj był na poziomie tych państw, które są na zachód od naszych granic, przynajmniej jeżeli chodzi o PKB na głowę – mówił.