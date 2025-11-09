Tusk drwi z "pisowskiej akcji". "Niedługo zabraknie im cegieł"

W sobotnim wpisie na platformie X prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stanął w obronie byłego szefa Orlenu i zapowiedział protest przeciwko działaniom prokuratury. Lider PiS nazwał Daniela Obajtka "najwybitniejszym polskim menedżerem".

"Jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie. Koncern nowoczesny, innowacyjny i uosabiający niezależność energetyczną naszego kraju. Rząd Tuska niszczy nieustannie polską gospodarkę: grupowe zwolnienia pracowników, wzrastające bezrobocie, problemy finansowe przedsiębiorców, także spółek Skarbu Państwa, brak inwestycji. Degradowanie polskiej gospodarki trwa w najlepsze, a wraz z nią człowieka, który pracował na jej sukces. Nie zapominajmy o nim. Wspierajmy!" – napisał.

Były prezes Orlenu, a obecnie europoseł PiS Daniel Obajtek został wezwany do stawienia się w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Przesłuchanie zaplanowano na 12 listopada. Sprawa dotyczy dwóch umów na usługi detektywistyczne, które Orlen miał zawrzeć z firmą wskazaną przez Obajtka. Według ustaleń prokuratury, firma ta wcześniej świadczyła usługi ochrony osobistej dla samego Obajtka i jego majątku. Śledczy sprawdzają, czy przy podpisywaniu umów na łączną kwotę 393,6 tys. zł mogło dojść do przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej.

Tusk o "pisowskiej akcji". "Niedługo zabraknie im cegieł"

"Rozkręca się pisowska akcja »Murem za«. Lista się wydłuża. Niedługo zabraknie im cegieł" – kpił w niedzielę na platformie X premier Donald Tusk.

"Obawiam się, że cegły spadły Wam na głowę" – skomentował eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński. "Spokojnie, Donaldzie, cegieł nie zabraknie, w końcu przez osiem lat twoich rządów sporo się ich nazbierało z tych ruin, które zostawiłeś. A teraz, po dwóch latach z powrotem u steru, znowu dokładasz kolejne" – ocenił poseł PiS Michał Kowalski.

