Agresywna Ukrainka groziła Polakom nożem. Cios walizką

Zamieszczone w mediach społecznościowych nagranie zostało wykonane przez jednego z pasażerów. Opis całego zajścia opublikował na Facebooku profil "Dziennik Śledczy". Do zdarzenia doszło w pociągu na terenie Polski.

Ukrainka nie miała biletu. Zaczęła wygrażać nożem

Na nagraniu widać i słychać nerwowe zachowanie kobiety narodowości ukraińskiej. Jak się okazało przyczyną jej zachowania było to, że nie miała biletu na przejazd, a jednocześnie nie zamierzała go kupić.

Imigrantka ciskała wyzwiskami i wyśpiewywała pieśń w swoim narodowym języku. Obsługa chciała wezwać pomoc, a kobieta wyciągnęła nóż, którym groziła, że "potnie" mężczyznę, z którym wdała się w wymianę zdań.

Pasażer obezwładnił agresorkę walizką

W pewnym momencie agresorkę powstrzymał właśnie ten pasażer. Gdy ta podeszła do niego z nożem, wymierzył jej celny cios walizką prosto w twarz. To zakończyło niebezpieczne zdarzenie. Kobieta nie była w stanie się podnieść i nikogo zaatakować.

Groźby karalne zagrożone pozbawieniem wolności

Portal boop.pl wyliczył, co grozi kobiecie, jeśli zostanie potraktowana bez uprzywilejowania. Brak biletu to koszt 750 zł. Groźby karalne, w tym grożenie użycie przemocy z wykorzystaniem niebezpiecznego narzędzia oznaczają grzywnę lub pozbawienie wolności do lat trzech.

W komentarzach pod filmem internauci nie kryją oburzenia agresją wobec Polaków, którzy w tak gigantycznej skali udzielili pomocy Ukrainie i Ukraińcom po rosyjskim ataku na ich kraj. "No to kobita powinna być już deportowana z dożywotnim zakazem wjazdu do Polski. Jest waleczna i odważna, więc jak najbardziej nadaje się na front" – napisała jedna z internautek.

