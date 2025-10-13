Pijany Ukrainiec strzelał na rynku z wiatrówki w grupę ludzi

Do zdarzenia doszło około godz. 6 rano przed jednym z lokali na kieleckim rynku młody. Pijany Ukrainiec zaczął strzelać z wiatrówki do grupy ludzi. O zajściu napisały później miejscowe media.

Kielce. Ukrainiec strzelał z wiatrówki

– Operator monitoringu zwrócił uwagę na grupę osób, wśród której znajdował się młody mężczyzna, który po utarczce słownej z innym mężczyzną wyjął przedmiot przypominający broń, z której oddał sześć strzałów w kierunku grupy – przekazał stacji TVP 3 Kielce st. asp. Jacek Borek, zastępca oficera prasowego Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach.

Na szczęście nikt nie odniósł żadnych obrażeń, ponieważ strzały okazały się niecelne. Na miejscu szybko zjawiły się policyjne patrole. Funkcjonariusze dokonali zatrzymania mężczyzny, którym okazał się być 20-letni obywatel Ukrainy. Sprawca był pod wpływem alkoholu. Przebadano go alkomatem, który wykazał 1,7 promila substancji w organizmie.

"Mężczyzna został zatrzymany, a przedmiot przypominający broń, z którego oddał strzały, został zabezpieczony przez policjantów i trafił do laboratorium w celu jego identyfikacji" – czytamy na stronie kielce.tvp.pl.

