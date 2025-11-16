11 listopada Jarosław Kaczyński poszedł w Marszu Niepodległości. Marsz od lat organizowany jest przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, powiązane politycznie z Ruchem Narodowym. Czy oznacza to, że pomiędzy PiS i jego prezesem a politykami Konfederacji, przynajmniej ich częścią, zawarte zostało choćby chwilowe zawieszenie broni? Bynajmniej. Można by nawet postawić tezę, że będzie przeciwnie: udział w marszu, który na prezesie PiS wymusiły okoliczności, jeszcze mocniej zachęci go do atakowania Konfederacji, której liderzy nie będą mu dłużni.