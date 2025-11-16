Sędziowie Schrödingera
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Sędziowie Schrödingera

Dodano: 
Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich
Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich Źródło: Mikołaj Bujak / KPRP
PŁYWANIE W KISIELU Skołowane polskie społeczeństwo nie odnotowało skali absurdu, którym jest wybuch lewicowo-liberalnego oburzenia po decyzji prezydenta RP o odmowie przyjęcia ślubowań od kilkudziesięciu nowych sędziów.

Fakt ten oburzył ludzi, których głównym politycznym hasłem i legitymacją polityczną jest nieuznawanie KRS za KRS i sędziów przez niego rekomendowanych za sędziów.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Księgarnia Do RzeczyKsiążki Rafała A. Ziemkiewicza
można kupić w Księgarni Do RzeczyZapraszamy
Czytaj także