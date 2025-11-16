Sędziowie Schrödingera

PŁYWANIE W KISIELU Skołowane polskie społeczeństwo nie odnotowało skali absurdu, którym jest wybuch lewicowo-liberalnego oburzenia po decyzji prezydenta RP o odmowie przyjęcia ślubowań od kilkudziesięciu nowych sędziów.
Fakt ten oburzył ludzi, których głównym politycznym hasłem i legitymacją polityczną jest nieuznawanie KRS za KRS i sędziów przez niego rekomendowanych za sędziów.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
