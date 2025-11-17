"Polska stoi na rozdrożu". Morawiecki prezentuje swój plan

Były premier Mateusz Morawiecki zamieścił w poniedziałek nagranie, ukazujące jego plan na poradzenie sobie z wzywaniami współczesnego świata. To program Power by Poland.

"N ie potrzebujemy zgody z Brukseli, ani instrukcji z Berlina". Morawiecki publikuje nagranie

– Świat się zmienia, Europa się chwieje, ideologia wypiera rozsądek. A Polska? Polska stoi na rozdrożu – słyszymy na nagraniu. Dalej narrator podkreśla, że nie potrzebujemy zgody z Brukseli, ani instrukcji z Berlina.

– Potrzebujemy odwagi, siły i wiary, że możemy budować polski model rozwoju Power by Poland. Polska musi być wśród tych, którzy wyznaczają kierunek. A nie wśród tych, którzy czekają sygnał. Niech nasze pieniądze pracują dla nas, niech polskie firmy wygrywają polskie przetargi, niech złotówka wydana w kraju wraca do Polaków niech polska innowacja, technologia, polska myśl i charakter staną się nową siłą w Europie. Bo przyszłość ma biało-czerwone barwy – wybrzmiewa z nagrania opublikowanego przez polityka.

" Polska musi dziś odejść od roli podwykonawcy cudzych idei"

O swojej koncepcji wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości mówił już pod koniec października podczas Kongresu Gospodarczego w Poznaniu. Jak wówczas tłumaczył, Power by Poland to wizja nowoczesnego nacjonalizmu gospodarczego, opartego na inwestycjach państwowych i preferowaniu polskich firm w przetargach publicznych.

Były premier przekonywał tam, że środki unijne mają dziś mniejsze znaczenie niż krajowe zamówienia, a złotówka wydana w Polsce „ma dużo większą wartość niż złotówka wydana zagranicą”. Morawiecki podkreślał, że Polska musi dziś odejść od roli podwykonawcy cudzych idei i zacząć eksportować własne rozwiązania.

