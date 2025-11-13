Balcerowicz demaskuje kłamstwa Tuska. Czy może mieć rację?

To w końcu nie za kogo innego, lecz właśnie za jego sprawą nie przetrwał w Polsce chyba już ani jeden PGR, bo Balcerowicz swoją polityką po prostu je – i to co do jednego! – zaorał, to także wskutek serii właśnie jego – nie bójmy się tego słowa – antypolskich działań, Ursus nie produkuje już znakomitych, rozchwytywanych na całym świecie traktorów, Autosan – doskonałych autobusów, FSO na Żeraniu – polonezów, po które ustawiały się kolejki w całej Europie oraz w Azji i w obu Amerykach, a Fonica – wspaniałych gramofonów, które w swoim czasie podbiły i rzuciły sobie do stóp wszystkie liczące się rynki, w tym jakże wymagający – japoński.