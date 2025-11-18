Dramatyczna sytuacja w służbie zdrowia. Ruch prezydenta

"Prezydent RP Karol Nawrocki zaprosił na jutro (środa, 19.11.2025) prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasza Jankowskiego na spotkanie ws. tragicznej sytuacji Polskiej Ochrony Zdrowia" – przekazał w mediach społecznościowych szef gabinetu prezydenta RP, Paweł Szefernaker.

Wcześniej Izba wystosowała apel do prezydenta i premiera, prosząc o spotkanie. "W obliczu narastających zagrożeń dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i braku możliwości dialogu z Ministerstwem Zdrowia oraz licznych sygnałów o dramatycznej sytuacji finansowej placówek medycznych i przesuwaniu świadczeń dla pacjentów, Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zwraca się z prośbą o niezwłoczne spotkanie z Panem Premierem oraz z Panem Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Stosowne dokumenty z prośbą zostały wysłane drogą formalną" – czytamy.

NIL: Poważne ryzyko dla dostępności opieki zdrowotnej

"Sytuacja, z którą mamy do czynienia, już dziś bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli: – liczne oddziały szpitalne alarmują o brakach środków i konieczności przesuwania albo zawieszania udzielania świadczeń; – dane i ekspertyzy wskazują, że deficyty finansowe Narodowy Fundusz Zdrowia stanowią poważne ryzyko dla dostępności i jakości opieki zdrowotnej; – odpowiedzialność za zapewnienie sprawnego systemu ochrony zdrowia spoczywa na państwie – samorząd lekarski nie może być pozostawiony samemu w obliczu systemowego kryzysu" – podkreśla NIL.

"Naczelna Izba Lekarska deklaruje pełną gotowość do merytorycznej współpracy, przekazania konkretnych danych i propozycji rozwiązań oraz uczestnictwa w rozmowach na najwyższym szczeblu. Ochrona zdrowia Polaków nie może być przedmiotem kolejnych opóźnień lub politycznych dyskusji — potrzebne są konkrety i szybkie działania" – wskazano.

