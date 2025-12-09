"Dla dobra Polski i Polaków". Konfederacja apeluje do rządu Tuska

„Kilkadziesiąt oddziałów zawiesza funkcjonowanie, NFZ praktycznie bankrutuje, brakuje milionów złotych na leczenie ludzi! Potrzeba realnych zmian w ochronie zdrowia i skończenia z monopolem NFZ, ale ten rząd jedyne co potrafi robić, to uciekać od prawdziwych problemów” – czytamy na platformie X.

Konfederacja podkreśla, że „dlatego dla dobra Polski i Polaków, władza Tuska powinna podać się do dymisji!”.

Konfederacja bile na alarm ws. ochrony zdrowia. Wzywa Tuska do dymisji

Poza konferencjami przed szpitalami, Konfederacja zorganizowała również konferencję prasową w Sejmie.

Michał Wawer, wiceprzewodniczący klubu Konfederacji, zauważył że „dwa lata temu Platforma Obywatelska dochodziła do władzy pod hasłami m.in. naprawy systemu ochrony zdrowia”.

– Obiecywali w swoich 100 konkretach nielimitowane dostępy do świadczeń, obiecywali – jednym słowem – że wszystko naprawią i wszystkim będzie w tym systemie lepiej – dodał.

Poseł Konfederacji podkreślił, że „niestety, po dwóch latach widzimy, że z tego nic nie zostało, że po tych dwóch latach wszystkie istniejące już wcześniej tak głębokie, systemowe problemy systemu ochrony zdrowia przez te dwa lata uległy dalszemu pogłębieniu”.

– Mamy sytuację, w której, zacząć warto od tego, że polscy obywatele są obywatelami drugiej kategorii, dlatego że obywatele Ukrainy są przez ten system utrzymywani i finansowani. Obywatele Ukrainy mają do tego systemu dostęp gwarantowany nawet wtedy, kiedy nie płacą składek, które dla polskich obywateli są obowiązkowe – mówił Michał Wawer.

Polityk Konfederacji wezwał premiera Tuska „do spełnienia obietnic”.

– Obietnic, które składał Polakom, dochodząc do władzy. A jeżeli nie jest w stanie tych obietnic spełnić, to wzywamy, żeby dobrowolnie podał się do dymisji, przyznał, że nie jest w stanie realizować własnego programu, że nie jest w stanie naprawić ochrony zdrowia i że jest gotów pozostawić to w rękach ludzi, którzy (…) będą faktycznie potrafili system ochrony zdrowia zreformować – podkreślił.

Spełnienie obietnic albo dymisja. Konfederacja wzywa Tuska

