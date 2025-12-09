Spełnienie obietnic albo dymisja. Konfederacja wzywa Tuska

Michał Wawer, wiceprzewodniczący klubu Konfederacji, zauważył podczas konferencji prasowej w Sejmie, że „dwa lata temu Platforma Obywatelska dochodziła do władzy pod hasłami m.in. naprawy systemu ochrony zdrowia”.

– Obiecywali w swoich 100 konkretach nielimitowane dostępy do świadczeń, obiecywali – jednym słowem – że wszystko naprawią i wszystkim będzie w tym systemie lepiej – dodał.

Poseł Konfederacji podkreślił, że „niestety, po dwóch latach widzimy, że z tego nic nie zostało, że po tych dwóch latach wszystkie istniejące już wcześniej tak głębokie, systemowe problemy systemu ochrony zdrowia przez te dwa lata uległy dalszemu pogłębieniu”.

– Mamy sytuację, w której, zacząć warto od tego, że polscy obywatele są obywatelami drugiej kategorii, dlatego że obywatele Ukrainy są przez ten system utrzymywani i finansowani. Obywatele Ukrainy mają do tego systemu dostęp gwarantowany nawet wtedy, kiedy nie płacą składek, które dla polskich obywateli są obowiązkowe – mówił Michał Wawer.

Konfederacja wzywa Tuska do dymisji

Polityk Konfederacji wezwał premiera Tuska „do spełnienia obietnic”.

– Obietnic, które składał Polakom, dochodząc do władzy. A jeżeli nie jest w stanie tych obietnic spełnić, to wzywamy, żeby dobrowolnie podał się do dymisji, przyznał, że nie jest w stanie realizować własnego programu, że nie jest w stanie naprawić ochrony zdrowia i że jest gotów pozostawić to w rękach ludzi, którzy (…) będą faktycznie potrafili system ochrony zdrowia zreformować – podkreślił.

Dziura w NFZ

Prezydent Karol Nawrocki w piątek podczas szczytu zdrowotnego w Pałacu Prezydenckim podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym. Regulacja zakłada zmiany limitu finansowania świadczeń dla dzieci z Funduszu Medycznego w 2025 roku, które pozwolą na przekazanie NFZ około 3,6 mld zł.

Deficyt NFZ w przyszłym roku szacowany jest na około 23 mld zł.

Plan budżetu państwa na 2026 roku zakłada, że na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł.

