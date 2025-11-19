Projekt ws. związków partnerskich do zmian. Nawrocki ulegnie?

– Chcemy, żeby rząd przyjął ustawę i przesłał do Sejmu do końca roku. Sondujemy też Pałac Prezydencki, ale tam udamy się na ewentualne rozmowy dopiero po przyjęciu projektu przez rząd – mówią portalowi money.pl rozmówca z rządu. W takiej sytuacji "rządowymi emisariuszami" mają być Katarzyna Kotula z Lewicy i Urszula Pasławska z PSL, które negocjowały treść propozycji w imieniu swoich partii.

Wiadomo już teraz, że Kancelaria Prezydenta chłodno reaguje na projekt w obecnym kształcie. Z ustaleń money.pl wynika, że w koalicji pojawiają się głosy, by wyjść naprzeciw tym obawom i usunąć z szykowanego projektu przepis mówiący o wspólnocie majątkowej i wspólnym rozliczeniu. Wszystko po to, aby przekonać Karola Nawrockiego do poparcia propozycji.

Jednocześnie są kwestie, z których strona rządowa nie zamierza rezygnować. – Chodzi np. o tzw. zerową grupę podatkową i zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Jeżeli dzisiaj dwie osoby biorą wspólny kredyt, przez całe życie inwestują wspólnie w dom czy mieszkanie, to co potem się dzieje? W przypadku spadku czy darowizn mają zapłacić ten podatek wysoki z trzeciej grupy podatkowej? To jakiś absurd, prawda? Dlatego o tę kwestię będziemy walczyć. Wspólność majątkowa, jak się to podliczy, to jest to najmniejszy benefit – przekonuje informator.

Związki partnerskie. Powstał projekt ustawy

Przypomnijmy, że to Władysław Kosiniak-Kamysz z Urszulą Pasławską z PSL oraz Włodzimierz Czarzasty i Katarzyna Kotula z Lewicy, przedstawili w październiku projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Reguluje on m.in. kwestie stosunków majątkowych, prawa do mieszkania i alimentów oraz dostępu do informacji medycznej. Zgodnie z projektem, strony zawierające umowę same będą decydowały o jej treści.

Katarzyna Kotula, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tłumaczyła, że to propozycja kompromisowa wypracowana między Lewicą a PSL. Projekt zakłada, że umowa o wspólnym pożyciu będzie zawierana u notariusza, nie zmienia stanu cywilnego stron zawierających umowę oraz uniemożliwia im zawarcie małżeństwa.

Do sprawy odniósł się m.in. prezydent Karol Nawrocki. – Jeżeli chodzi o związki partnerskie, nie podpiszę żadnej ustawy, która podważa wyjątkowy i chroniony konstytucją status małżeństwa. Przypomnę, małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, małżeństwo jest chronione w Polsce konstytucją i żadne ustawy, które podważają konstytucyjne prawa małżeństwa nie mogą zyskać mojej akceptacji. To jest myślę rzecz dla całej opinii publicznej w Polsce, dobrze znana – powiedział podczas konferencji prasowej.

