Rząd zdał egzamin w obliczu sabotażu? Polacy zabrali głos

– Oba te zdarzenia miały charakter intencjonalny, miały swoich sprawców. Ich celem było doprowadzenie do katastrofy w ruchu kolejowym – tak o aktach sabotażu w woj. mazowieckim i lubelskim mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Według prokuratury, za dywersję odpowiadają obywatele Ukrainy, którzy po dokonaniu wrogich działań, zbiegli na Białoruś.

Badanie: Czy rząd zdał egzamin? Czy Polska jest dobrze przygotowana?

"Czy według Ciebie reakcja polskiego rządu i służb specjalnych na akt dywersji z 17 listopada była odpowiednia?" – to jedno z pytań postawionych w ramach badania przeprowadzonego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla Wirtualnej Polski. Reakcję państwa pozytywnie ocenia 47 proc. respondentów – wśród nich 8 proc. zdecydowanie uważa ją za odpowiednią, 29 proc. "raczej". Niezadowolonych z reakcji jest 22 proc. obywateli. 31 proc. badanych nie było w stanie odpowiedzieć.

Kolejne pytanie zadanie w ramach sondażu brzmiało: "Jak oceniasz szybkość działań polskich służb po wykryciu uszkodzeń torów i eksplozji na trasie kolejowej?". Ponad połowa ankietowanych (58 proc.) uważa, że szybkość działań służb była odpowiednia. Jednocześnie aż 38 proc. ocenia, że reakcja była zbyt wolna (w tym 14 proc. – zdecydowanie zbyt wolna). Zaledwie 2 proc. respondentów uważa działania za zbyt szybkie lub zdecydowanie za szybkie.

W badaniu zapytano też: "Czy według Ciebie Polska jest obecnie dobrze przygotowana na działania hybrydowe i sabotażowe ze strony obcych służb, w tym z Rosji?". Większość badanych uważa, że Polska nie jest gotowa na hybrydowe i sabotażowe działania obcych służb – 52 proc. (30 proc. raczej nie, 22 proc. zdecydowanie nie). Dobre przygotowanie dostrzega 25 proc. badanych.

Czy po aktach sabotażu na kolei Polacy obawiają się bezpieczeństwa w tym środku transportu. "Jak oceniasz bezpieczeństwo korzystania z pociągów w Polsce w związku z niedawną dywersją?" – to kolejne pytanie w badaniu przeprowadzonym dla WP. 45 proc. respondentów deklaruje, że czuje się teraz mniej bezpiecznie, w tym 14 proc. – zdecydowanie mniej bezpiecznie. Niemal połowa badanych (47 proc.) twierdzi jednak, że ich poczucie bezpieczeństwa się nie zmieniło.

