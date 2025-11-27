Rosjanin zatrzymany w Krakowie. "Poważne przestępstwa"

Informację o zatrzymaniu Rosjanina podało w czwartek rano Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Potwierdził ją również Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński.

"Funkcjonariusze @PolicjaCBZC w Krakowie zatrzymali obywatela Rosji podejrzewanego o poważne przestępstwa związane z nieuprawnioną ingerencją w systemy teleinformatyczne polskich firm. Przełamywał ich zabezpieczenia, by zdobyć dostęp do baz danych. Zastosowano areszt tymczasowy" – napisał na platformie X szef MSWiA.

Nielegalnie przekroczył granicę, status uchodźcy. Rosjanin zatrzymany w Krakowie

Jak dowiadujemy się z komunikatu CBZC, do zatrzymania obywatela Rosji doszło 16 listopada na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Śledczy twierdzą, że mężczyzna w 2022 roku nielegalnie przekroczył granicę Rzeczypospolitej Polskiej, a rok później, w 2023 roku, uzyskał w Polsce status uchodźcy.

"Zgromadzone w toku śledztwa materiały dowodowe jednoznacznie wskazują, iż działając bez zgody i upoważnienia podmiotu prowadzącego sklep internetowy, przełamał zabezpieczenia informatyczne, uzyskał nieautoryzowany dostęp do systemu teleinformatycznego firmy, a także jej baz danych. Następnie dokonywał ingerencji w strukturę tych baz, co mogło prowadzić do poważnych konsekwencji dla działalności przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwa jego klientów" – czytamy.

Prokuratura wystąpiła o zastosowanie wobec Rosjanina środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do tego wniosku. Mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące.

Działał nie tylko w Polsce?

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany może być powiązany z innymi incydentami o charakterze cyberprzestępczym, wymierzonymi nie tylko w polskie przedsiębiorstwa, ale również w firmy z państw Unii Europejskiej.

"Obecnie trwa szczegółowa weryfikacja tych informacji, w tym analiza zakr policja esu potencjalnych szkód wyrządzonych podmiotom dotkniętym cyberatakami. Śledztwo ma charakter rozwojowy, nie wyklucza się kolejnych zatrzymań oraz poszerzenia zarzutów" – poinformowano w komunikacie.

Atak w Waszyngtonie: Trump ujawnia narodowość sprawcy. Mówi o "piekle na ziemi"

Zuchwała kradzież. Starodruk dzieła Kopernika wyniesiony z biblioteki

Żurek o dopadnięciu Brauna i "szkoleniach dla policjantów"