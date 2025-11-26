Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek był we wtorek gościem na antenie TVP Info w programie "Trójkąt polityczny". Program prowadzą Aleksandra Pawlicka i Renat Grochal. W serii krótkich pytań i odpowiedzi polityk został zapytany m.in. o ściganie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i lidera Konfederacji Korony Polskiej europosła Grzegorza Brauna.

– Czy Zbigniew Ziobro pana ograł i czy jesteście fujarami do kwadratu, bo miał siedzieć, a jest na Węgrzech? – zapytała Renata Grochal.

– Nie ograł. Krótko – powiedział Żurek. Dziennikarki bardzo chciały też wiedzieć, czy poza listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania są mechanizmy, które pozwolą ściągnąć Ziobro do kraju. – Są takie mechanizmy, ale najlepszym będą wybory wygrane przed demokratyczną większość na Węgrzech – odparł, mając na myśli opozycję do obecnego rządu premiera Orbana.

Żurek: Nawrocki narusza konstytucję

– Kto jest poważniejszym przeciwnikiem – Jarosław Kaczyński czy Karol Nawrocki? – padło kolejne pytanie.

– Karol Nawrocki – odparł bez wahania.

– A czy Karol Nawrocki podobnie jak jego poprzednik łamie konstytucję? – zapytała Pawlicka.

– Moim zdaniem niektóre działania już zmierzają w tym kierunku. Uzasadnienie, które było w mediach prezentowane co do odmowy powołania 46 sędziów, moim zdaniem narusza konstytucję – powiedział szef resortu sprawiedliwości.

Minister został też zapytany, kto jest dla niego autorytetem.

W odpowiedzi zaznaczył, że jest to bardzo trudne pytanie, a autorytetów takich jest kilka. – Wydaje mi się, że największe wrażenie zrobił na mnie Władysław Frasyniuk – wskazał.

twitter

Żurek o dopadnięciu Brauna i "szkoleniach dla policjantów"

W trakcie programu Żurek był dopytywany o ściganie Brauna. Ostatnio europoseł Korony kilkaset metrów od byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wygłosił przemówienie, w którym skrytykował założenia rządowego projektu strategii przeciwdziałania antysemityzmowi i wspierania życia żydowskiego na lata 2025–2030. Wypowiedzi Brauna spotkały się z ostrą reakcją części opinii publicznej. Żurek przyznał w "Trójkącie politycznym", że słowa polityka i jego "bardzo rozwścieczyły".

Braun powiedział m.in., że teren Auschwitz-Birkenau to "strefa de facto eksterytorialna" i że to "już nie jest państwo polskie, niepodległe, na którego terenie Polacy są suwerenni i wolni".

– Wiem, że sprawiedliwość pana Grzegorza Brauna dopadnie. Młyny sprawiedliwości mielą – powiedział w TVP Info Waldemar Żurek. Dodał, że resort przygotuje szkolenia dla policjantów, bo funkcjonariusze "często nie wiedzą, jak reagować w takich przypadkach".

Czytaj też:

Wiceszef MSWiA grozi Ziobrze: Nie ma miejsca na ziemi, gdzie się ukryje