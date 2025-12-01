"Historyczny dzień". Niemcy oddali zrabowane Polsce artefakty

W poniedziałek w Berlinie premier Donald Tusk oraz członkowie jego rządu, biorą udział w konsultacjach z rządem Niemiec. Centrum Informacyjnego Rządu przekazało, że w polskiej delegacji uczestniczyć będą, poza szefem rządu ministrowie odpowiedzialni za: sprawy zagraniczne, obronę, sprawy wewnętrzne, infrastrukturę, finanse, energię i kulturę.

Jednym z ważniejszych punktów obrad jest kwestia zrabowanych podczas II wojny światowej dóbr kultury. Jak przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Niemcy właśnie zwrócili kilka z nich. Chodzi o 73 dokumenty pergaminowe z XIII-XV w. ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie oraz głowę św. Jakuba starszego z kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku.

– To faktyczny przełom w toczonych od 1948 r. rozmowach o zwrocie zrabowanych dzieł. Otrzymałam gwarancję przyspieszenia procedowania naszych kolejnych wniosków od ministra Weimera. Dziękuję zespołowi restytucji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za determinację w doprowadzeniu sprawy do finału. Dziękuję za wsparcie w negocjacjach premierowi Donaldowi Tuskowi i premierowi Radosławowi Sikorskiemu, oraz zespołom Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – powiedziała szefowa resortu Marta Cienkowska.

Zrabowane przedmioty wracają do Polski

Jak podaje MKiDN, najstarszym odzyskanym dokumentem jest przywilej protekcyjny dla Zakonu Niemieckiego wydany przez papieża Innocentego III w 1215 roku. Najmłodszym – list żelazny króla Kazimierza IV Jagiellończyka z 1466 roku dla wielkiego mistrza zakonu udającego się na rokowania pokojowe.

Głowa św. Jakuba Starszego należała do galerii ustawionych na konsolach figur, które w lutym 1945 r. zostały rozbite na kawałki podczas ostrzału artyleryjskiego zamku przez Armię Czerwoną. Oderwana od korpusu głowa została nielegalnie wywieziona z Polski ok. 1957 r. i rok później zakupiona do zbiorów Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze.

Czytaj też:

Niemiecki polityk: Byliśmy aroganccy wobec Polski