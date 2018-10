"Słuchajcie tępe cepy". Dziwny nocny tweet Nowaka

"Uwaga „prawdziwi patrioci”! Słuchajcie tępe cepy! Dzisiaj z 3 (trzy) na 2 (dwa) przesuwacie wskazówki ZEGARKÓW (to co doslaliście na komunię)! Normalni to wiedzą z automatu”. Poza tym dobra wiadomość polega na tym, że możecie o jedną godzinę dłużej nienawidzieć!:)" – napisał w nocy były minister w rządzie Platformy Obywatelskiej.

Rano wpis zniknął, a zastąpiła go "wersja light": "Szanowni obrażeni moim wcześniejszym wpisem*, a miłujący bliźniego w stylu: „wy kanalie/zdradzieckie mordy”itp., dla was wersja light: uprzejmie przypominam o zmianie czasu. Macie o godzinę więcej na krzewienie swojej wizji świata! * usunięto ze względu na zbyt mocny przekaz;)" – poinformował Nowak.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w 2018 roku zmiana czasu na zimowy wypadła dzisiejszej nocy, O godz. 3.00 przestawiliśmy zegarki na godz. 2.00, dzięki czemu mogliśmy cieszyć się o godzinę dłuższym snem. Być może jest to jedna z ostatnich zmian czasu. Komisja Europejska przeprowadziła latem konsultacje społeczne, z których wynika, że niemalże 85 proc. badanych jest za zniesieniem zmiany czasu. We wrześniu KE zaproponowała wprowadzenie zmian w ustawie regulującej zmianę czasu, muszą się jednak jeszcze na to zgodzić kraje członkowskie i Parlament Europejski.

