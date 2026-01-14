"W piątek kluczowa decyzja". Nowe informacje o Polsce 2050

"W piątek zapadnie kluczowa dla przyszłości Polski 2050 Szymona Hołowni decyzja. Rada Krajowa zajmie się zmianą uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów Partii. Rozważane są dwie propozycje: powtórzenie drugiej tury wyborów Przewodniczącego i powtórzenie całego procesu wyborczego, łącznie z procedurą zgłaszania kandydatów" – poinformował Skonieczka w serwisie X.

Polityk Polski 2050 przekazał, że Rada Krajowa została zwołana na 16 stycznia 2026 r. na godz. 18:30 i odbędzie się w formule online. "Przed nami ważna decyzja, która zadecyduje o dalszym kierunku funkcjonowania partii" – podkreśla Marcin Skonieczka.

Druga tura wyborów przewodniczącego Polski 2050 została unieważniona z powodu problemów technicznych. Na szefa partii startują Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – minister funduszy i polityki regionalnej oraz Paulina Hennig-Kloska – minister klimatu i środowiska.

Poniedziałkowe głosowanie na przewodniczącego Polski 2050 rozpoczęło się o godz. 16:00. Było przeprowadzone w formie online. Głosowanie miało się zakończyć o godz. 22:00. Następnie planowane było ogłoszenie wyników, jednak około godz. 23:30 wciąż ich nie ujawniono. Później okazało się, że głosowanie unieważniono z powodu problemów technicznych.

Hołownia nie wykluczył startu na szefa Polski 2050

O przywództwo w Polsce 2050 w pierwszej turze, która odbyła się w sobotę, ubiegało się pięcioro członków partii. Uprawnionych do głosowania było ponad 800 delegatów, oddano 656 głosów. Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz poparło 277 członków partii. Paulina Hennig-Kloska zdobyła 131 głosów.

Kandydaci, którzy nie weszli do drugiej tury (Ryszard Petru, Rafał Kasprzyk i Joanna Mucha), oświadczyli, że w drugiej turze popierają Paulinę Hennig-Kloskę.

We wtorek Szymon Hołownia nie wykluczył kandydowania na przewodniczącego Polski 2050, jeśli wybory na szefa partii zostaną powtórzone.

Czytaj też:

"Interwencja spoza partii". Hennig-Kloska zabrała głos