"W piątek kluczowa decyzja". Nowe informacje o Polsce 2050
"W piątek kluczowa decyzja". Nowe informacje o Polsce 2050

Polska 2050, zdjęcie ilustracyjne
Polska 2050, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Albert Zawada
Poseł Polski 2050 Marcin Skonieczka poinformował, kiedy partia podejmie decyzję ws. wyboru przewodniczącego.

"W piątek zapadnie kluczowa dla przyszłości Polski 2050 Szymona Hołowni decyzja. Rada Krajowa zajmie się zmianą uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów Partii. Rozważane są dwie propozycje: powtórzenie drugiej tury wyborów Przewodniczącego i powtórzenie całego procesu wyborczego, łącznie z procedurą zgłaszania kandydatów" – poinformował Skonieczka w serwisie X.

Polityk Polski 2050 przekazał, że Rada Krajowa została zwołana na 16 stycznia 2026 r. na godz. 18:30 i odbędzie się w formule online. "Przed nami ważna decyzja, która zadecyduje o dalszym kierunku funkcjonowania partii" – podkreśla Marcin Skonieczka.

Druga tura wyborów przewodniczącego Polski 2050 została unieważniona z powodu problemów technicznych. Na szefa partii startują Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – minister funduszy i polityki regionalnej oraz Paulina Hennig-Kloska – minister klimatu i środowiska.

Poniedziałkowe głosowanie na przewodniczącego Polski 2050 rozpoczęło się o godz. 16:00. Było przeprowadzone w formie online. Głosowanie miało się zakończyć o godz. 22:00. Następnie planowane było ogłoszenie wyników, jednak około godz. 23:30 wciąż ich nie ujawniono. Później okazało się, że głosowanie unieważniono z powodu problemów technicznych.

Hołownia nie wykluczył startu na szefa Polski 2050

O przywództwo w Polsce 2050 w pierwszej turze, która odbyła się w sobotę, ubiegało się pięcioro członków partii. Uprawnionych do głosowania było ponad 800 delegatów, oddano 656 głosów. Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz poparło 277 członków partii. Paulina Hennig-Kloska zdobyła 131 głosów.

Kandydaci, którzy nie weszli do drugiej tury (Ryszard Petru, Rafał Kasprzyk i Joanna Mucha), oświadczyli, że w drugiej turze popierają Paulinę Hennig-Kloskę.

We wtorek Szymon Hołownia nie wykluczył kandydowania na przewodniczącego Polski 2050, jeśli wybory na szefa partii zostaną powtórzone.

Źródło: X
