Umowa Polski z Ukrainą nie działa? Wiceminister skomentował doniesienia mediów

11 grudnia ubiegłego roku ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Ukrainy podpisali umowę o współpracy w zwalczaniu przestępczości, która ma zastąpić umowę z 1999 roku. Nowa umowa ma pomóc w stworzeniu ram prawnych dla zapobiegania i zwalczania m.in. aktów sabotażu.

Umowa między Polską a Ukrainą nie działa?

„Rzeczpospolita” poinformowała jednak w środę, że „służby nie są pewne, czy umowa skutecznie zablokuje wjazd sabotażystom, czy pozostanie jedynie złudnym politycznym sukcesem”. Gazeta poinformowała, że umowa wciąż nie weszła w życie, bo do tego niezbędna jest jej ratyfikacja przez Sejm, a służby obu krajów dopiero ustalają szczegóły współpracy.

Ponadto gazeta przypomniała, że po tym, jak dwóch ukraińskich dywersantów w listopadzie ubiegłego roku, próbowało pod Lublinem wykoleić pociągi, Polska zażądała od Ukrainy przekazywania jej danych o przestępcach i kolaborantach Rosji. W efekcie 11 grudnia 2025 roku ministrowie spraw wewnętrznych obu państw – Marcin Kierwiński oraz Ihor Kłymenko – podpisali nową międzynarodową umowę „o współpracy w zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości, a także ściganiu sprawców przestępstw”.

Wiceszef MSWiA odniósł się do doniesień mediów

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, komentując doniesienia „Rzeczpospolitej” poinformował w środę, że chce potwierdzić, że „mamy wymianę informacji w zakresie zwalczania przestępczości z Ukrainą”.

– I na poziomie prokuratorskim, i na poziomie Policji, i na poziomie Straży Granicznej, w ramach współpracy – dodał.

Podkreślił, że „umowa podpisana przez ministra Kierwińskiego z ukraińskim ministrem spraw wewnętrznych, tę współpracę wzmacnia i daje mocną podstawę prawną do tego, by odbywało to się w systemie ciągłym”.

Czesław Mroczek dodał, że „Ukraińcy przekazują dane dotyczące osób, które popełniają przestępstwa”. – Mamy wymianę danych z Ukrainą w zakresie zwalczania przestępczości – mówił.

Dodał, że podstawą zwalczania przestępczości jest współpraca międzynarodowa, jeżeli chodzi o państwa Unii Europejskiej.

