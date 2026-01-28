Głośna umowa wciąż nie działa. Polskie służby nie ufają Ukraińcom

O tym, że ważą się losy polsko-ukraińskiej umowy o zwalczaniu przestępczości informuje w środę "Rzeczpospolita".

Ważą się losy umowy polsko-ukraińskiej o zwalczaniu przestępczości

Chodzi o dokument podpisany 11 grudnia ubiegłego roku przez ministrów spraw wewnętrznych obu krajów Marcina Kierwińskiego i Ihora Kłymenkę. Sama inicjatywa powstania dokumentu była konsekwencją incydentu z listopada ubiegłego roku, kiedy to dwóch ukraińskich dywersantów próbowało wykleić pociągi pod Lublinem. Po tym, Polska zażądała od Ukraińców przekazywania danych dotyczących przestępców oraz osób współpracujących z rosyjskimi służbami.

Jak wynika z ustaleń gazety, umowa wciąż nie weszła w życie. Aby tak się stało konieczna jest bowiem jej ratyfikacja przez Sejm. Tymczasem służby obu krajów dopiero ustalają szczegóły współpracy. Polskie służby mają mieć jednak ograniczone zaufanie do swoich ukraińskich partnerów w tej kwestii.

Polskie służby "mają ograniczone zaufanie" do Ukraińców

"Polska strona ma ograniczone zaufanie i nie zamierza stronie ukraińskiej udostępniać informacji o rozpoznawanych sabotażystach z ukraińskim obywatelstwem" – czytamy.

Skąd te obawy? – Jedyną służbą w miarę szczelną przed ruskim handlem danymi jest antykorupcyjna NABU, tylko dlatego, że chronią ją Amerykanie, by rozgrywać nią swoje interesy na Ukrainie — tłumaczy w rozmowie z gazetą oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmujący się kontrwywiadem. Przestrzega on jednocześnie, że umowa musi określać zasady wykorzystania danych, a polskie służby muszą wiedzieć, jakie są źródła przekazywanych danych i ich wiarygodność, aby uniknąć sytuacji fałszywych oskarżeń.

Tymczasem, jak zapewnia "Rzeczpospolitą" Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w umowie zawarte zostały "bezpieczniki", których celem jest zagwarantowanie, że "żadna ze stron nie otrzyma bezwarunkowego dostępu do zasobów sąsiada, co w pełni chroni naszą suwerenność".

