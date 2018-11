OD RZECZY: Faszyści zawiedli „Wyborczą”

1 Niesiołowski ekshumator

Stefan Niesiołowski przekonuje, że "w jakiś cywilizowanej formie trzeba będzie przenieść parę prezydencką z Wawelu". Były poseł PO ponadto sugeruje, że dopiero co postawiony pomnik na pl. Piłsudskiego, zapewne trzeba będzie zburzyć. Jednocześnie zapewnia, że Lech Kaczyński nie zasłużył, „by nim pomiatać”. Całe szczęście, że poseł to dostrzega!

2 Bolszewicy zwiastują powrót Tuska?

Uczestnicząc w V Igrzyskach Wolności Donald Tusk namawiał zebranych do pokonania współczesnych bolszewików. „Wszyscy uznali, że to było o PiS. Nawet PiS tak pomyślał. A to było o bolszewikach, o nikim innym" – tłumaczył następnie były premier. Pod zdjęciem z Igrzysk Michał Szczerba z PO napisał na Twitterze "Donald Tusk 2020", a jego wpis podał następnie oficjalny profil Platformy Obywatelskiej. Kogokolwiek zatem Tusk nie miał na myśli w swoim wpisie, to już chyba oficjalnie można mówić o jego powrocie do polskiej polityki.

3 Młodzież Wszechpolska donosi na… Młodzież Wszechpolską

Komendant Stołeczny Policji wyznaczył nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych dla osoby, która przyczyni się do ustalenia sprawców, którzy spalili flagę Unii Europejskiej. Na komunikat policji odpowiedzieli działacze Młodzieży Wszechpolskiej. "Skarbnik MW na moją prośbę zgłosił mnie na podany numer, celem uzyskania obiecanej nagrody za wskazanie sprawcy” – przekazał prezes organizacji Ziemowit Przebitkowski.

Liberałowie mówią, że narodowcy to niewykształceni troglodyci, a jak widać, to w rzeczywistości niezwykle przedsiębiorczy ludzie.

4 Kukłą w obronie demokracji

Obrońcy konstytucji kolejny raz wytyczają standardy. Podczas odsłonięcia pomnika Lecha Kaczyńskiego na pl. Piłsudskiego protestowała grupa obrońców konstytucji. Działacze wznosili okrzyki i skandowali hasła bez względu na to czy ktoś przemawiał, czy też akurat trwały modlitwy. Protestujący krzyczeli "konstytucja", a na plakatach mieli hasła: "Nie ma nic wiecznego na Placu Piłsudskiego" czy "kłamca". Nie zabrakło również kukły Jarosława Kaczyńskiego, chociaż nie do końca wiadomo, co ona miała symbolizować w kontekście pomnika.

5 Wysokie Obciachy

Maria Skłodowska-Curie wygrała plebiscyt "Wysokich Obcasów" (dodatku do „Wyborczej”) na Polkę Stulecia. Drugie miejsce w zestawieniu, wyprzedzając m.in. Irenę Sendlerową czy Wisławę Szymborską, zajęła natomiast Anna Grodzka. Pozostaje jedno pytanie: czemu tak wybitna persona zajęła dopiero drugie miejsce?

6 Czarny Blok na marszu

W zeszłym roku lewicowe media chętnie kolportowały za granicę informacje o czarnym bloku niosącym na Marszu Niepodległości hasła o „białej Europie”. W tym roku ostrzegano, że może dojść do powtórki. I faktycznie, „czarny blok” się pojawił, aczkolwiek miał nieco inny charakter niż ten, na jaki (zapewne) liczono na Czerskiej.