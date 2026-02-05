Wiadomo, dla kogo szpiegował pracownik MON

Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanego pracownika MON środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu. Mężczyzna usłyszał wcześniej zarzut działania na rzecz obcego wywiadu. Do zatrzymania mężczyzny przez Żandarmerię Wojskową doszło we wtorek 3 lutego. Czynności zostały przeprowadzone na polecenie prokuratora z 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wiadomo, że zatrzymany był zatrudniony w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Postępowanie karne w tej sprawie zostało wszczęte w oparciu o materiały zgromadzone przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

Z informacji przekazanej przez prokuraturę wynika, że w środę 4 lutego mężczyźnie przedstawiono zarzut dotyczący działania na rzecz obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej.

Miał szpiegować dla Białorusi

Portal Onet, opierając się na informacjach pochodzących z kierownictwa polskich służb specjalnych podaje, że zatrzymany w Ministerstwie Obrony Narodowej szpieg pracował dla białoruskiego wywiadu. "Zatrzymany pracownik MON w czasie swojej kariery pracował w łącznie sześciu różnych departamentach MON. Wszystko wskazuje na to, że w polu jego zainteresowania były zarówno przydatne dla białoruskiego wywiadu informacje, jak i informacje osobowe" – czytamy.

Serwis opisuje, że zatrzymany szpieg "znał w MON wszystkich" i był w stanie tworzyć profile psychologiczne pracowników ministerstwa, które są podstawą podejmowania ewentualnych działań werbunkowych.

"Co ciekawe, zatrzymany pracownik MON od pewnego czasu publicznie głosił jawnie prorosyjskie i probiałoruskie poglądy. To może świadczyć o tym, że prowadzący go Białorusini uznali, iż tego rodzaju zachowanie będzie swoistym alibi, gdyż wszyscy pracujący z nim uznają, że szpieg nigdy by tego rodzaju poglądów nie głosił" – podano.

