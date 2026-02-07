Poranny komunikat polskiego wojska. "Rozpoczęło się operowanie lotnictwa"

W nocy z piątku na sobotę, z 6 na 7 lutego rosyjskie lotnictwo dalekiego zasięgu przeprowadziło zmasowane uderzenia na ukraińskie terytorium. Na całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Tamtejsze siły powietrzne podały, że do największych wybuchów doszło w Winnicy oraz Bursztynie w obwodzie iwanofrankiwskim.

Poinformowano o "dwóch grupach dronów i rakiet w obwodzie odeskim zmierzających w kierunku Winnicy", a także o pociskach zmierzających w kierunku Chmielnickiego oraz obwodów tarnopolskiego, winnickiego i lwowskiego.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP wydało nad ranem komunikat. "Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" – przekazano.

"Osiągnęły stan gotowości"

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" – czytamy.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" – zapewniono.

Dwa lotniska zostały zamknięte

"W związku z koniecznością zapewnienia możliwości swobodnego działania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze" – podała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Poprzednio lotniska w Lublinie i Rzeszowie zostały zamknięte na początku stycznia, również z powodu poderwania lotnictwa wojskowego. Wtedy było to spowodowane zmasowanym rosyjskim atakiem na Kijów.

